Деякі товари подорожчають на 10% через логістичну кризу, – ООН

У всьому світі зростають тарифи на контейнерні перевезення. Це може призвести до зростання цін на товари на 1,5% протягом наступного року.

Відповідний прогноз представили у звіті Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

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За останні 18 місяців вартість перевезення одного контейнера різко зросла – приблизно у сім разів. Все через порушені ланцюги поставок внаслідок пандемії коронавірусу.

Аналіз ЮНКТАД показує, що поточний ріст ставок на контейнерні вантажні перевезення може підвищити рівень світових імпортних цін на 11% і рівень споживчих цін на 1,5% до 2023 року,

– йдеться у звіті ООН.

Зокрема, ціни зростуть:

у США на 1,2%;

в Китаї – на 1,4%.

у менших країнах, які більше залежать від імпорту, споживчі ціни зростуть на 7,5%.

Найбільше зростуть ціни на продукти, електроніку, меблі та одяг – щонайменше на 10% у всьому світі.

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