Десятиліття Тіма Кука в Apple: скільки можна було б заробити, інвестувавши 1000 доларів

Сьогодні компанія Apple є одним із найпотужніших гравців на ринку та має чимало прихильників у всьому світі. Багато для розвитку корпорації зробив її генеральний директор Тім Кук, який цього року святкує 10 річницю на цій посаді.

Тім Кук став генеральним директором Apple відразу після того, як засновник компанії Стів Джобс покинув цей пост, та перетворив гіганта з Кремнієвої долини в одну з найбільших публічних компаній у світі. Капітал бізнесмена Forbes оцінює у 1,4 мільярда доларів.

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Десятиліття Тіма Кука в Apple

Одними із головних бенефіціарів зміни керівництва Apple стали інвестори. Прихід Тіма Кука до влади – це їхній фінансовий успіх, адже за останнє десятиліття акції компанії принесли 1200% прибутку. За даними Yahoo! Finance, актуальна ціна акцій Apple коливається на рівні 149 доларів за кожну.

Якби, ви вклали 1000 доларів в активи Apple у той день, коли Кук очолив американську корпорацію, то вартість цих акцій станом на 2021 рік склала б майже 13 тисяч доларів. Для порівняння, за аналогічний період вкладення в індекс S&P 500 принесли б дохід у розмірі 4 659 доларів або 365,9%.

Актуальна вартість акцій Apple / Інфографіка Yahoo! Finance

Цікаво, що за час керівництва Кука Apple не представила багато нових продуктів, а натомість зосередила свою увагу на відданих клієнтах. Головним інструментом техгіганта стали такі сервіси як, які гарантували Apple постійний дохід від підписок.

Бізнес Apple, до якого відносяться служба підписки на журнали Apple News+ та стрімінгова платформа Apple TV+, приніс компанії у 2011 році 2,95 мільярда доларів, тоді як у 2020 році ця цифра злетіла до 53,77 мільярда доларів.

Успіхи та поразки Apple

Ринкова капіталізація американської корпорації за десятиліття під егідою Тіма Кука зросла з 364,4 мільярда доларів до 2,45 трильйона доларів. Apple стала першою публічною компанією, вартість якої перетнула позначку в 1 трильйон доларів. Це сталося у 2018 році, а ще через два роки техгігант подорожчав до 2 трильйонів доларів.

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Очевидно, що ці 10 років не могли пройти без викликів та проблем. Зокрема, в останні роки компанія зіткнулася з критикою зі сторони:

клієнтів,

офіційного Вашингтона,

конкурентів.

Наприклад, багато, хто не схвалює 30% комісію, яку компанія отримує від більшості транзакцій в App Store.

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