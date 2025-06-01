Міжнародна допомога – не основна причина: чому насправді росте держборг США
- Міжнародна допомога США становить лише близько 1% від федерального бюджету і не є основною причиною зростання держборгу.
- Зростання держборгу США пов'язане з роллю долара як основної світової валюти, що дозволяє США випускати долари без серйозних економічних зусиль.
Дональд Трамп неодноразово наголошував на тому, що США накопичили трильйонний держборг через те, що допомагали грошима іншим країнам. Проте аналітики спростували цю тезу.
Чи винна міжнародна допомога у боргах США
Ще у 2017 році Дональд Трамп при першій своїй каденції заявив в інтерв'ю Forbes, що Америка допомагає всім так, що тепер винна 20 трильйонів доларів, повідомляє 24 Канал.
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У 2024 році, під час виборчої кампанії Трампа, риторика щодо державного боргу була ідентичною до тієї ж, що й у 2017 році.
Відтепер, Сенате США, слухайте: жодні гроші у формі іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, окрім випадків позики, а не просто безоплатної. Її можна позичити на надзвичайно вигідних умовах, наприклад без відсотків і на необмежений термін, але все ж таки це позика,
– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Утім, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що таке висловлення Трампа є, найімовірніше, політичним гаслом. Проте економічний сенс у цьому таки є, адже формується перспектива повернення позик.
Насправді ж міжнародна допомога, за деякими оцінками, на рівні близько 1% від федерального бюджету. Це гуманітарна, економічна та військова допомоги і складає лише невелику частину.
Річ у тім, що "вільними грошима" США могли залучати країни-друзів та стимулювати через них свої інтереси. Крім того, така допомога формує високу конкуренцію між країнами-донорами. Крім США, у цей список входить Китай.
Економіст Іван Ус погоджується з тим, що держборг США росте не через міжнародну допомогу іншим країнам. Він у коментарі 24 Каналу пояснив, що насправді проблема економіки США полягає в тому, що більшість розрахунків у світі – а це, за даними, 43% – у доларах.
Тобто фактично США через те, що їх валюта, є основною у світі, практично можуть нічого не робити, а випускати лише долари. І все будуть мати. Але ж, коли ви випускаєте долари, ви маєте постійне зростання,
– каже Іван Ус.
Експерт додає, що таким чином, це прямий наслідок домінантної ролі долара у світі. Тобто поки долар грає цю роль, навряд чи щось зміниться.
Який відсоток від ВВП США виділяє на допомогу іншим країнам
У 2022 році витрати на міжнародну допомогу склали 70,3 мільярда доларів – менш як 1% від усіх бюджетних видатків, або 0,25% ВВП країни, повідомляють у Комітеті відповідального федерального бюджету.
У 2023 році сума склала 66 мільярдів доларів, відповідно до даних The Progressive Policy Institute, тобто 0,75% від усіх бюджетних видатків або 0,15% ВВП.