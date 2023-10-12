Державний борг України складе понад 100% від ВВП, – МВФ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз для України. Це стосується державного боргу, який за оцінками експертів, уже у 2025 році досягне критично важливого рівня.

Директор Фінансового департаменту Міжнародного валютного фонду Віктор Гаспар презентував доповідь "Фінансовий моніторинг". Згідно з прогнозом експертів, до 2026 року державний борг України буде зростати.

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МВФ про держборг України

Перш за все зазначають, що за підсумками 2023 року державний борг складе 88,1% ВВП України. Тоді як у 2024 та 2025 роках цей показник буде становити 98,6% та 100,7% від внутрішнього валового продукту відповідно.

Для порівняння, до повномасштабного вторгнення ситуація виглядала так:

Держборг України у 2021 році становив 48,9%;

Минулий рік країна завершила з показником на рівні 78,5%.

Що таке ВВП Це один із найважливіших показників розвитку економіки країни, який висвітлює підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у галузі матеріального і нематеріального виробництв.

Проте з 2026 року у МВФ очікують, що ситуація зміниться і державний борг України буде зменшуватися. Зокрема, за розрахунками фахівців, у 2028 році цей показник впаде до 94,6%.

24 Канал також повідомляв, що Світовий банк схвалив українську систему Prozorro. Відтак цей інструмент можна буде використовувати для національних та міжнародних тендерів для проєктів, які фінансує банк.