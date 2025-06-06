Боргова криза у США

Інвестор Рей Даліо вважає, що боргова криза у США є неминучою. Проте він додав, що на сьогодні ризик настання боргової кризи незначний, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance. Свої думки щодо державного боргу та перспектив США Даліо висловив у новій книзі "Як країни банкрутують: Великий цикл".

Зверніть увагу Найбільший обвал в історії: скільки втратила Tesla через сварку Маска та Трампа

Водночас Даліо наголосив, що ризик кризи у довгостроковій перспективі досить високий. За його словами, ситуація з державним боргом у США наближається до точки неповернення. Ба більше, він вважає, що держборг США на шляху до "смертельної спіралі", яка може становити загрозу для стабільності економіки США, яка є найбільшою у світі.

До теми! Державний борг США досягнув історичних максимумів, перевищивши 36 трильйонів доларів. Існує можливість, що держборг перевищить 100% ВВП США, що може загрожувати глобальній фінансовій стабільності.

Ба більше, інвестори та економісти уже роками висловлюють своє занепокоєння щодо зростання державного дефіциту в США. Проте у 2025 році Волл-стріт схоже починає більш серйозно ставитися до цього питання. Серед головних причин – митна політика Дональда Трампа та новий бюджетний законопроєкт.

Цікаво! Рей Даліо входить до рейтингу найбагатших людей світу. Його капітал Bloomberg оцінює в 16 мільярдів доларів. З початку року він втратив 215 мільйонів доларів.