Активи олігарха-втікача Жеваго передали в розпорядження держави

Майно олігарха Костянтина Жеваго, який втік з України, передали в управління державному агентству АРМА. Ще у 2023 році ДБР повідомило про підозру олігарху.

Майно олігарха арештували та передали державі

Активи Жеваго були арештовані через підозру в розтраті 113 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит", передає 24 Канал з посиланням на ДБР.

Читайте також Тиждень масштабних обвалів: як змінилися ціни на золото та срібло

28 лютого суд у Києві ухвалив рішення передати до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права на 16 підприємств, що належали олігарху, включаючи частку 49,5% в Полтавському ГЗК. Наразі ця ухвала вже передана для виконання.

Хто такий Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго – український бізнесмен, колишній народний депутат та олігарх. У минулому контролював банк "Фінанси та Кредит", який збанкрутував у 2015 році. Жеваго перебуває в міжнародному розшуку через підозру у розтраті 113 мільйонів доларів із цього банку. В останні роки переховується за кордоном, а його активи в Україні частково арештовані та передані в управління держави.

Раніше ДБР звинуватило олігарха та керівників банку в розтраті 113 мільйонів доларів. У зв’язку з цим було арештовано його активи та майно пов’язаних із ним компаній.

Серед арештованого майна:

акції підприємств;

корпоративні права;

понад 20 тисяч квадратних метрів нерухомості;

10 квартир;

десятки нежитлових приміщень;

яхта.

До слова! Ще у 2020 році частину арештованих активів вартістю понад 300 мільйонів гривень передали в управління АРМА. До них увійшли корпоративні права, грошові кошти та численні об'єкти нерухомості, включаючи готелі, оздоровчі комплекси та комерційні приміщення в Києві, Харкові, Полтаві та Кривому Розі.