23 квітня, 19:30
Познімали гроші та набрали кредитів: що відбувалося з грошима українців у березні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У березні відтік з гривневих депозитів склав 12,7 мільярда гривень, а з валютних депозитів - 56,8 мільйона доларів.
  • Кредити зросли на рекордні 11,9 мільярда гривень, досягнувши загальної суми 357,7 мільярда гривень.
У березні було помічено значний відтік депозитів та грошей з банків. Зокрема, для гривневих вкладів він став найбільшим за останні 26 місяців

Яка ситуація з депозитами українців?

З гривневих депозитів відтік склав – 12,7 мільярда гривень, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Читайте також Чи "потішить" валюта українців після нових рекордів: офіційний курс на 23 квітня

Важливо! Загальна сума гривневих депозитів – 956,1 мільярда гривень.

Зауважимо, річні темпи приросту гривневих депозитів, водночас залишаються найбільшими, починаючи з 2024 року. Їхня кількість зросла на 19,8%.

Відбувся відтік і з валютних заощаджень. Загалом з банків "пішло" у березні – 56,8 мільйона доларів. А загальна сума валютних депозитів та коштів на рахунках – 11,05 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Відтік з валютних депозитів сягнув максимуму за останні 7 років.

 

Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик

Й знов же таки куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.

Шевчишин також відмітив зростання кредитів на рекордні – 11,9 мільярда гривень. Загальна їх сума складає – 357,7 мільярда гривень.

Тобто, з депозитів та рахунків познімали, й ще кредитів набрали, 
– додав Шевчишин.

Зауважимо, Андрій Шевчишин розповідав, що ОВДП це найпопулярніший і найліквідніший інструмент інвестицій в Україні. До того ж аналітик відзначив високу дохідність державних цінних паперів, повідомляє УНН.

Що важливо знати про депозитний ринок в Україні?

  • До кінця квітня на депозитному ринку не буде вагомих змін. Середня дохідність за вкладами і надалі буде зберігатися на рівні – 14%.

  • Водночас депозитний ринок може зазнати відчутних змін. Це станеться, якщо на засіданні НБУ 30 квітня зміниться облікова ставка.

