Скільки грошей українці довіряють банкам

Станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 750,6 мільярда гривень. Про це повідомив ФГВФО.

Йдеться про 1 155 мільярдів гривень – як вклади в нацвалюті;

а також 595,6 мільярда гривень – як вклади в іноземній валюті.

Найбільшу частку загальної суми становлять вклади розміром від 10 до 200 тисяч гривень – 25,92% (понад чверть), тоді як на рахунках із понад 5 мільйонами гривень зосереджено 16,43% усіх коштів.



Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами станом на 1 серпня 2026 року / Скриншот із сайту ФГВФО

Окремо варто зазначити, що на ФОП припадає 3,2% усіх вкладників та 11,7% загальної суми заощаджень. Станом на початок серпня на рахунках таких підприємців зберігалося 204,7 мільярда гривень.

Як діє гарантування вкладів в Україні

Нагадаємо, в Україні працює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який від імені держави гарантує повернення коштів вкладникам у разі виведення банку з ринку. Право на відшкодування виникає після того, як Нацбанк визнає фінустанову неплатоспроможною та розпочинає відповідну процедуру.

Наразі для українців діє повна гарантія: під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування вкладникам відшкодовують усю суму разом із нарахованими відсотками. Після завершення цього періоду гарантований розмір становитиме щонайменше 600 тисяч гривень, тоді як до повномасштабної війни він складав 200 тисяч гривень.