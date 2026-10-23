Закриваєте депозит раніше строку: чи доведеться платити податки з відсотків

Як оподатковують депозит, якщо забрати гроші раніше строку

Податковий кодекс України передбачає оподаткування процентів, які фізична особа отримує за банківським вкладом. За роз'ясненням Державної податкової служби, ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для такого доходу становить 18%. Крім того, на проценти за депозитом нараховується військовий збір за ставкою 5%.

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Зверніть увагу! Важливо розуміти, що податки утримують саме з нарахованих відсотків, а не з усієї суми депозиту. Тобто основна сума вкладу не стає оподатковуваним доходом лише через те, що людина вирішила забрати власні гроші з банку.

Наприклад, якщо вкладник отримав 1 000 гривень процентного доходу, то за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору загальна сума податків становитиме 230 гривень. Після оподаткування йому залишиться 770 гривень процентного доходу.

Важливо! Проте дострокове закриття депозиту може змінити розмір відсотків, які банк виплатить клієнту. Це залежить від умов договору: фінансова установа може передбачати перерахунок нарахованого доходу за нижчою процентною ставкою або інший порядок розрахунку в разі дострокового розірвання.

Чи можна повернути податки після дострокового закриття депозиту

Відповідь на це запитання міститься в підпункті 170.4.4 статті 170 Податкового кодексу України. Згідно з ним, якщо внаслідок дострокового розірвання депозитного договору банк перераховує процентний дохід відповідно до передбаченої договором ставки, він також має перерахувати суму утриманого ПДФО.

Зверніть увагу! Якщо після такого перерахунку виявиться, що банк утримав більше ПДФО, ніж потрібно, закон передбачає механізм повернення надміру сплаченої суми. Податковий агент, тобто банк, може компенсувати переплату шляхом зменшення податку, який він має перерахувати до бюджету за поточний та/або наступний податковий місяць.

Водночас це не означає, що вкладник автоматично отримає назад усі раніше утримані податки. Остаточний результат залежить від того, чи змінюється сума процентного доходу після дострокового закриття депозиту та який перерахунок передбачають умови договору.

Важливо! Тому перед достроковим зняттям грошей варто перевірити депозитний договір і звернутися до банку, щоб з'ясувати, яку суму відсотків виплатять після перерахунку та як це вплине на утримані податки.

Раніше ми повідомляли, що перекази грошей між чоловіком і дружиною не означають автоматичного виникнення податкових зобов'язань. Водночас важливо, чи зареєстрований шлюб офіційно та чи йдеться про сімейну фінансову допомогу, подарунок або інший вид доходу.