Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 18 квітня, заявив, що дефолт Росії – це лише питання часу. Глава Кабміну розповів про передумови.

Очільник уряду додав, що Україна отримає сотні мільйонів доларів від низки країн та інших міжнародних партнерів. Тоді як на Росію чекаю абсолютно інший сценарій, інформує 24 канал. Зокрема, Україні гроші нададуть Японія, Канада.

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Прем'єр-міністр України – про дефолт у Росії

За словами Шмигаля, у ЄС нарешті почали обговорення нафтового ембарго для Росії та посилення санкцій проти "Сбербанку". Крім того, порти усіх країн Євросоюзу припинили обслуговувати кораблі держави-агресорки. Глава Кабміну наголосив, що ці рішення необхідно ухвалити якомога швидше, адже вони допоможуть зупинити війну.

Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів,

– додав Денис Шмигаль.

Глава уряду України підкреслив, що кожного дня їхня команда на чолі з президентом Володимиром Зеленський обговорює із партнерами важливість подальшого тиску на Росію Шмигаль висловив впевненість, що фінансовий та економічний тиск на країну-агресорку лише посилюватиметься.

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