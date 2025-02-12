Увірвався до клубу мільярдерів: яким капіталом може володіти засновник DeepSeek

Успіх компанії DeepSeek спричинив фурор у всьому світі, спровокувавши обвал американського ринку. Компанію оцінюють в мільярди доларів, як і капітал її засновника.

Яким капіталом володіє DeepSeek

Засновник компанії DeepSeek Лян Веньфен не просто створив фурор у світі технологій, але й став мільярдером. Проте досі невідомо, яким капіталом він володіє. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначають, що відповідь залежить від того, в кого запитувати.

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За оцінками семи засновників стартапу та експертів зі штучного інтелекту, компанія коштує від 1 мільярда до понад 150 мільярдів доларів. Є ще одна оцінка DeepSeek, згідно з якою її вартість коливається від 2 мільярдів до 30 мільярдів доларів.

До теми! Засновнику DeepSeek належить 84% акцій компанії. Це означає, що він є одним із найбагатших технологічних магнатів Азії, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Засновник телекомунікаційної компанії Sweat Free Telecom вважає, що вартість компанії DeepSeek становить половину від оцінки OpenAI в 300 мільярдів доларів. На основі цієї оцінки, капітал бізнесмена може становити 126 мільярдів доларів, що перевищує статки очільника та співзасновника компанії Nvidia в розмірі 119 мільярдів доларів.