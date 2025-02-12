Каким капиталом владеет DeepSeek

Основатель компании DeepSeek Лян Вэньфэн не просто произвел фурор в мире технологий, но и стал миллиардером. Однако до сих пор неизвестно, каким капиталом он владеет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечают, что ответ зависит от того, у кого спрашивать.

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По оценкам семи основателей стартапа и экспертов по искусственному интеллекту, компания стоит от 1 миллиарда до более 150 миллиардов долларов. Есть еще одна оценка DeepSeek, согласно которой ее стоимость колеблется от 2 миллиардов до 30 миллиардов долларов.

К теме! Основателю DeepSeek принадлежит 84% акций компании. Это означает, что он является одним из самых богатых технологических магнатов Азии, согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Основатель телекоммуникационной компании Sweat Free Telecom считает, что стоимость компании DeepSeek составляет половину от оценки OpenAI в 300 миллиардов долларов. На основе этой оценки, капитал бизнесмена может составлять капитал бизнесмена может составлять 126 миллиардов долларов, что превышает состояние главы и соучредителя компании Nvidia в размере 119 миллиардов долларов.