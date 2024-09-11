Новые проблемы Дональда Трампа

Социальная сеть Truth Social зафиксировала резкий обвал на фондовой бирже после дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Более 50% компании принадлежит бывшему президенту США, который по последним опросам проиграл дебаты своей главной конкурентке за пост президента США. Добавляют, что после дебатов выросли шансы на победу Камалы Харрис в нынешних выборах, которые пройдут в ноябре.

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Акции Truth Social во время торгов в среду подешевели на 14%. Кроме того, в течение торгового дня компания успела зафиксировать рекордно низкий показатель с момента слияния с компанией Digital World Acquisition. Рыночная капитализация компании составляет 3,7 миллиарда долларов. С начала 2024 года ценные бумаги социальной сети упали на 6,09%, согласно данным MarketWatch.

Важно! С середины июля ценные бумаги Truth Social подешевели почти на 60%. Это реакция рынка на рост шансов демократов победить на выборах в 2024 году после того, как Камала Харрис заменила Джо Байдена в президентской гонке.

Акции компании Трампа популярны среди розничных трейдеров. Его доля на момент закрытия торгов во вторник, 10 сентября, стоила примерно 2 миллиарда долларов. Во время сегодняшних торгов Трамп потерял еще 200 миллионов долларов из-за обесценивания акций Truth Social, информирует New York Times.