Де українці зберігають гроші

Українці зберігають в банках 1,228 трильйона гривень. Йдеться про фізичних осіб. З січня 2025 року ця сума зросла на 11,5 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Найбільше грошей українці зберігають в таких банках:

"Приватбанк" – 444,1 мільярда гривень;

"Ощадбанк" – 210,2 мільярда гривень;

Універсал Банк – 84,5 мільярда гривень;

Райффайзен Банк – 71,8 мільярда гривень;

ПУМБ – 56,2 мільярда гривень;

УкрСиббанк – 48,9 мільярда гривень.

До теми! Перші дві позиції в рейтингу займають державні банки.

Додають, що станом на 1 квітня 2025 року в Україні працювало 60 банків. На сьогодні статус державних мають 7 банків. Крім "Приватбанку" та "Ощадбанку" до цього переліку також входять "Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Сенс Банк", "Перший інвестиційний банк" та "Мотор-Банк". Нагадаємо, що три останніх банки держава націоналізувала у 2023 та 2024 роках.