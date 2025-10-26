Блакитне золото України: де зосереджені найбільші запаси

Основні запаси природного газу в Україні зосереджені в трьох ключових нафтогазоносних регіонах: Східному, Західному та Південному. А якщо говорити про адміністративні області, то йдеться про території Харківської, Полтавської та Львівської областей.

Де в Україні є газ?

Переважна частина запасів вуглеводнів, а це нафта, газовий конденсат та природний газ, залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування, передає 24 Канал з посиланням на Портал даних видобувної галузі України.

Відомо, що на Східний регіон припадало 76,50% запасів природного газу, а на Західний та Південний нафтогазоносні регіони – по 14,24% та 9,26% відповідно.

Найвідомішим родовищем Східного регіону є Шебелинське газоконденсатне родовище, що в Харківській області.

Воно було відкрите в середині XX столітті й залишається одним із найбільших у Європі, хоча його запаси виснажені на 89%: на момент відкриття тут було близько 650 мільярдів кубометрів газу, але зараз видобуток зосереджений на підтримці стабільності.

Ще одним великим родовищем є Західно-Хрестищенське родовище (Харківська область), запаси якого оцінюються в 335,1 мільярда кубометрів, але виснаження сягає 90%.

Яблунівське, Єфремівське та Мелехівське родовища (Полтавська область) – родовища мають виснаження від 79% до 82%, але залишаються ключовими для АТ "Укргазвидобування".

Зауважте! На середину жовтня запаси в газосховищах України сягнули 12,8 мільярда кубометрів, за даними ExPro. А відповідно до урядового плану в сховища має бути накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу до 1 листопада.

Що із запасами нафти?