Забудьте про це назавжди: де не можна ховати гроші в подорожі 

Під будь-якої подорожі є безліч деталей, про які треба думати. Для прикладу, можна згадати про квитки, документи, транспорт тощо. Ще одна річ, про яку обов'язково необхідно подбати, – це гроші. Очевидно, що залишитися без коштів в дорозі це не надто

Де не можна ховати гроші

Кожен може подбати про безпеку грошей в дорозі ще до початку подорожі. Для прикладу, можна наперед врахувати моменти, які пов'язані із зберіганням готівки та банківських карток, аби уникнути втрати або крадіжок, пише 24 Канал.

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Ось перелік місць, де краще не ховати ні готівку, ні банківські картки під час подорожі:

Задні кишені штанів або джинсів;

Верхні кишені куртки або пальта

У гаманці, який носиться на видному місці;

У книгах або блокнотах;

У сумці, яка надійно не закривається або яка, що носиться через плече.

На більшість з вище згаданих варіантів майже відразу звертають увагу крадії. Крім того, завжди є ризик просто загубити гаманець або сумку. Також важливо перед поїздкою звернутися до банку, аби уточнити усі деталі щодо того, як блокувати картки у разі їхньої втрати або крадіжки.

Нагадаємо, що існує чимало варіантів для того, аби заховати гроші під час подорожі. Як-от спеціальні аксесуари, сумки та предмети одягу. Завдяки цим інструментом вийде захистити не лише гроші, але й важливі документи.