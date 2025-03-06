Забудьте об этом навсегда: где нельзя прятать деньги в путешествии

Во время любого путешествия есть множество деталей, о которых надо думать. Например, можно вспомнить о билетах, документах, транспорте и тому подобное. Еще одна вещь, о которой обязательно необходимо позаботиться, это деньги. Очевидно, что остаться без средств в дороге это не очень

Где нельзя прятать деньги

Каждый может позаботиться о безопасности денег в дороге еще до начала путешествия. Например, можно заранее учесть моменты, которые связаны с хранением наличных и банковских карточек, чтобы избежать потери или краж, пишет 24 Канал.

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Вот перечень мест, где лучше не прятать ни наличные, ни банковские карты во время путешествия:

Задние карманы брюк или джинсов;

Верхние карманы куртки или пальто

В кошельке, который носится на видном месте;

В книгах или блокнотах;

В сумке, которая надежно не закрывается или которая, носится через плечо.

На большинство из выше упомянутых вариантов почти сразу обращают внимание воры. Кроме того, всегда есть риск просто потерять кошелек или сумку. Также важно перед поездкой обратиться в банк, чтобы уточнить все детали относительно того, как блокировать карты в случае их потери или кражи.

Напомним, что, что существует немало вариантов для того, чтобы спрятать деньги во время путешествия. Например специальные аксессуары, сумки и предметы одежды. Благодаря этим инструментом получится защитить не только деньги, но и важные документы.