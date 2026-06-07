Пенсії у червні виплатять поетапно: хто буде серед перших

Для багатьох українців пенсія залишається основним джерелом доходу, тому строки її виплати мають особливе значення. Водночас кошти надходять не всім одночасно, адже Пенсійний фонд здійснює виплати за встановленим графіком

Кому першому виплатять пенсію у червні?

Для багатьох українців пенсія залишається основним джерелом доходу, тому дата її надходження має важливе значення. Водночас Пенсійний фонд здійснює виплати поетапно, а окремі категорії громадян можуть отримати кошти раніше за інших.

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Виплата пенсій в Україні традиційно відбувається у період з 4 до 25 числа кожного місяця. Протягом цього часу банки та поштові оператори перераховують або доставляють кошти отримувачам відповідно до затвердженого графіка.

Важливо! Перевірити дату своєї виплати можна через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у сервісному центрі ПФУ або за телефоном гарячої лінії.

Спосіб отримання пенсії пенсіонер обирає самостійно через банківський рахунок або поштове відділення. За потреби його можна змінити, подавши відповідну заяву.

Хто отримає пенсію одним із перших?

Для окремих категорій громадян законодавство передбачає пріоритетне фінансування. Зазвичай їхні виплати здійснюються до 10 числа місяця.

Серед тих, хто може отримати пенсію раніше:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць;

особи з особливими заслугами перед Україною.

Такий порядок спрямований на забезпечення своєчасної соціальної підтримки громадян, які мають спеціальний статус.

Хто може оформити доставку пенсії додому?

Люди з інвалідністю І групи та громадяни, які потребують постійного стороннього догляду, можуть скористатися послугою доставки пенсії за місцем проживання.

Для цього необхідно звернутися із письмовою заявою. Крім того, законодавство дозволяє отримувати виплати через довірену особу. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, пенсіонер має щороку підтверджувати своє бажання користуватися таким механізмом.

Як дізнатися дату виплати пенсії?