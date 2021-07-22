Дали прибуток 14 000%: 5 найвигідніших криптовалют 2021 року

Крипторинок мав свої злети і падіння у 2021 році. Біткойн, на приклад, спочатку досяг історичного рекорду, а потім обвалився вдвічі. Але найбільше прибутку інвесторам принесли не давно відомі біткойн чи Ethereum, а ці 5 "чорних конячок".

Telcoin (TEL)

Telcoin – це криптопроєкт, орієнтований на грошові перекази за допомогою мобільних пристроїв. Змагається він з такими гігантами як Western Union і MoneyGram.

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Офіційною криптовалютою проєкту є токен Telcoin, який виріс на 14 000% у 2021 році. Попри такий ріст він все ще дешевий – всього 0,023 долара за монету, який в обігу є 54 мільярди.

Polygon (MATIC)

Polygon, раніше Matic Network, – це платформа для створення та запуску програм блокчейну. Його офіційною криптовалютою є токен MATIC, який виріс на 6 000% у 2021 році. Таких в обігу – 6,3 мільярда токенів.



MATIC теж злетіла до Місяця / Фото LCX

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin – це мем-криптовалюта, яка, як правило, зростає через твіти генерального директора Tesla Ілона Маска. Окрім жарту, Dogecoin використовувався для сприяння благодійності, а також служив засобом обміну.



Улюблена криптовалюта Ілона Маска / Фото Unsplash

Станом на липень ця криптовалюта виросла на 5 000%. Щоправда, її прибутки були значно вищими кілька місяців тому.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap – це проєкт децентралізованих фінансів (DeFi) на базі криптобіржі Binance, який працює на платформі для обміну криптовалютами. Його офіційним токеном є CAKE, який набрав 2 700% у 2021 році.



У перекладі назва криптовалюти означає "млинець" / Фото Unsplash

Що таке DeFi Децентралізовані фінанси — це фактично альтернатива банківської системи, яка працює за допомогою децентралізованих технологій, тобто на основі блокчейну. Її мета – створити відкриту, доступну та прозору екосистеми фінансових послуг, що працює незалежно від органів влади.

Solana (SOL)

Solana – це блокчейн, який конкурує з Ethereum у наданні платформи для запуску програм DeFi. Він має власну платформу DeFi під назвою Solrise. Токен SOL виріс більш ніж на 2 000% у 2021 році.