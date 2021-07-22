Дали прибыль 14 000%: 5 самых выгодных криптовалют 2021 года
Источник:Market Realist
Крипто-рынок имел свои взлеты и падения в 2021 году. Биткоин, к примеру, сначала достиг исторического рекорда, а затем рухнул вдвое. Но больше всего прибыли инвесторам принесли не давно известны биткоин или Ethereum, а эти 5 "черных лошадок".
Telcoin (TEL)
Telcoin – это крипто-проект, ориентированный на денежные переводы с помощью мобильных устройств. Конкурирует он с такими гигантами как Western Union и MoneyGram.
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Официальной криптовалютой проекту является токен Telcoin, который вырос на 14 000% в 2021 году. Несмотря на такой рост он все еще дешевый – всего 0,023 доллара за монету, которой в обращении находятся 54 миллиарда.
Polygon (MATIC)
Polygon, ранее Matic Network – это платформа для создания и запуска программ блокчейну. Его официальной криптовалютой есть токен MATIC, который вырос на 6000% в 2021 году. Таких в обращении – 6,3 миллиарда токенов.
MATIC тоже взлетела до Луны / Фото LCX
Dogecoin (DOGE)
Dogecoin – это мем-криптовалюта, которая, как правило, растет из-за твитов генерального директора Tesla Илона Маска. Кроме шутки, Dogecoin использовался для содействия благотворительности, а также служил средством обмена.
Любимая криптовалюта Илона Маска / Фото Unsplash
По состоянию на июль эта криптовалюта выросла на 5000%. Правда, ее доходы были значительно выше несколько месяцев назад.
PancakeSwap (ТОРТ)
PancakeSwap – это проект децентрализованных финансов (DeFi) на базе криптобиржы Binance, работающий на платформе обмена криптовалютой. Его официальным токеном является CAKE, набравший 2700% в 2021 году.
В переводе название криптовалюта означает "блин" / Фото Unsplash
Что такое DeFiДецентрализованные финансы – это фактически альтернатива банковской системы, которая работает с помощью децентрализованных технологий, то есть на основе блокчейну. Ее цель – создать открытую, доступную и прозрачную экосистемы финансовых услуг, что работает независимо от органов власти.
Solana (SOL)
Solana – это блокчейн, который конкурирует с Ethereum в предоставлении платформы для запуска программ DeFi. Он имеет собственную платформу DeFi под названием Solrise. Токен SOL вырос более чем на 2000% в 2021 году.Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.