Задля стабільності: Світовий банк додатково виділяє чималеньку суму для України

15 грудня 2023, 11:01
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Джерело:

Денис Шмигаль

Фінансова допомога міжнародних партнерів важлива для забезпечення макрофінансової стабільності України. На що підуть виділені кошти – читайте далі.

Так, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 1,34 мільярда доларів додатково. 

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Відповідно, ці кошти будуть спрямовані на:

  • виплату пенсій;
  • зарплат вчителів;
  • підтримку ВПО;
  • інші пріоритетні видатки держбюджету.
Зверніть увагу! Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 мільярда доларів — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF). 

Допомога Світового Банку

Раніше повідомлялось, що Світовий Банк затвердив програму підтримки для України –  Проєкт INSPIRE. Він  передбачає фінансування соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України та фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Мета проєкту –забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку:

  • осіб з інвалідністю;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • прийомних та патронатних сімей;
  • осіб, які потребують догляду;
  • студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії;
  • а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.
Автор: Катерина Добровольська