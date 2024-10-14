Справжня туристична Мекка: яка країна Європи немає власної валюти

Чорногорія – це досить відома країна в Європі, яка має досить цікаву історію. Зокрема, популярна серед туристів країна, немає власної валюти. Це пов'язано із низкою історичних подій.

Яка країна немає власної валюти

Через низку історичних перепитій, Чорногорія немає власної валюти. Зокрема, у 1999 році у країні, яка тоді була у складі Югославії, відмовилася від динара. Згодом Чорногорія ввела в обіг німецьку марку, погодивши це питання з Німеччиною, пише DW.

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Проте пізніше обставини ще раз кардинально змінилися. Йдеться про те, що у 2002 році Німеччина остаточно ввела в обіг єдину валюту Єврозони – євро. Через це Чорногорія також почала використовувати євро, хоча досі не вступила до Європейського Союзу. Ба більше, країна не має жодних домовленостей з блоком щодо використання євро.

До теми! З 2005 року Чорногорія має статус країни-кандидата на вступ в Євросоюз.

У центральному банку Чорногорії наголосили, що євро – це єдиний законний платіжний засіб у країні. Цей статус валюта у Чорногорії отримала у 2002 році. Влада країна також вирішила не змінювати валюту після проголошення незалежності у 2006 році.