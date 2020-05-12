Долар злетів до нового максимуму на ринку

Долар США суттєво зміцнив свої позиції на ринку. Усе завдяки двом найбільшим економікам світу, за переговорами яких ретельно стежив увесь світ.

Чому знову росте долар

Під час торгів у понеділок, 12 травня, долар США стрімко зростає в ціні. Американська валюта реагує на перші результати торгових переговорів між США та Китаєм, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Ба більше, долар перетнув важливу психологічну позначку на ринку.

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Долар США досягнув максимуму за 4 тижні на тлі вдалих переговорів між США та Китаєм. Країни домовилися суттєво знизити тарифи у двосторонньому порядку. Це рішення сприяло відновленню довіри інвесторів до долара США, на який дуже тиснула тарифна політика Дональда Трампа.

Нагадаємо, що не лише долар відреагував зростанням на деескалацію торгових відносин між США та Китаєм. Суттєві позитивні зміни зафіксували на найбільших фондових ринках світу, як-от у США, Гонконзі та Європі.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США зріс на 1,29% та торгується на рівні 101,64, за даними порталу MarketWatch. Протягом торгової сесії американська валюта коливалася в діапазоні від 100,51 до 101,94.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: