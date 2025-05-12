Доллар взлетел до нового максимума на рынке

Доллар США существенно укрепил свои позиции на рынке. Все благодаря двум крупнейшим экономикам мира, за переговорами которых тщательно следил весь мир.

Почему снова растет доллар

Во время торгов в понедельник, 12 мая, доллар США стремительно растет в цене. Американская валюта реагирует на первые результаты торговых переговоров между США и Китаем, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Более того, доллар пересек важную психологическую отметку на рынке.

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Доллар США достиг максимума за 4 недели на фоне удачных переговоров между США и Китаем. Страны договорились существенно снизить тарифы в двустороннем порядке. Это решение способствовало восстановлению доверия инвесторов к доллару США, на который очень давила тарифная политика Дональда Трампа.

Напомним, что не только доллар отреагировал ростом на деэскалацию торговых отношений между США и Китаем. Существенные положительные изменения зафиксировали на крупнейших фондовых рынках мира, например в США, Гонконге и Европе.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США вырос на 1,29% и торгуется на уровне 101,64, по данным портала MarketWatch. В течение торговой сессии американская валюта колебалась в диапазоне от 100,51 до 101,94.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: