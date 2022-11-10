Найбільший обвал біткойна за 2 роки: скільки коштує головна криптовалюта світу

У 2022 році ринок криптовалют пережив кілька серйозних спадів. Черговий обвал спровокували новини про потенційний крах однієї з найбільш відомих криптобірж – FTX. Що відбувається з біткойном – читайте на Фінанси24.

Криптобіржа Binance передумала купувати свого конкурента – FTX після проведення ретельної перевірки. Ще одним фактором впливу стали дані про проблеми компанії з американськими регуляторами.

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Річ у тому, що ці компанії мають статус двох великих та важливих гравців на ринку криптовалют. Очевидно, що це вплинуло на вартість найвідомішої криптовалюти у світі. Йдеться про біткойн.

Що відбувається з курсом біткойна

На фоні новин про проблеми з криптобіржею FTX вартість біткойна впала до мінімуму за 2 роки, опустившись трохи нижче 16 тисяч доларів за монету. Найменше за останні 24 години криптовалюта коштувала 15 554 долари. Актуальні дані щодо курсу біткойна:

На момент створення цього матеріалу, цифрова монета повернулася до зростання й торгується на рівні зупинилася на рівні 17 523 доларів за штуку;

за штуку; Нагадаємо, що максимально в історії біткойн коштував майже 69 тисяч доларів за монету.

за монету. З початку року криптовалюта подешевшала аж на 62,10%;

Актуальна ринкова капіталізація цифрової монети становить 336 мільярдів доларів США, згідно з даними CoinDesk.

З травня 2022 року вартість біткойна не перетинала позначку у 30 тисяч доларів. Крім того, інвестори через прогнози щодо потенційної рецесії втрачають апетит до ризику. У результаті вони часто відмовляються від активів, які входять до категорії ризикових.