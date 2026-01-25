Українцям масово відмовляють у призначенні пенсії: в чому причина

Все більше українців стикаються з відмовами у призначенні пенсії. Причини часто пов’язані з формальними вимогами та документальними нюансами. Деякі підстави стають вирішальними та на що варто звернути увагу під час оформлення.

Через що почали відмовляти у пенсії українцям?

В Україні поступово змінюються умови виходу на пенсію за віком. Саме це стає головною причиною масових відмов у призначенні виплат у 60 років, повідомляє Пенсійний фонд.

Уже кілька років в Україні відбувається підвищення мінімальних вимог до страхового стажу, які з року в рік зростають, а тому для багатьох українців виявляються недосяжними.

Починаючи з 2026 року, право на вихід на пенсію у 60 років матимуть лише ті громадяни, які накопичили не менше 33 років страхового стажу.

У 2027 році цей поріг підвищиться до 34 років, а з 2028 року зросте до 35 років.

До того ж надалі ця тенденція лише посилюватиметься, насамперед серед осіб передпенсійного віку, для яких кілька "втрачених" років офіційної роботи стають критичними.

Що робити, якщо не вистачає стажу для виходу на пенсію?

Як наслідок, більше українців змушені або відкладати вихід на пенсію, або шукати способи легального підтвердження чи купівлі стажу, щоб виконати оновлені вимоги законодавства, розповіли у Пенсійному фонді.

Річ у тім, що його можна легально докупити через механізм добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для цього потрібно укласти відповідний договір та сплачувати внески за періоди, які не були зараховані раніше.

Довідково: Один місяць страхового стажу зараховується за умови сплати мінімального страхового внеску, що становить 22% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році, за мінімальної зарплати 8 647 гривень, такий внесок дорівнює 1 902, 34 гривні на місяць.

