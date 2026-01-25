Украинцам массово отказывают в назначении пенсии: в чем причина

Все больше украинцев сталкиваются с отказами в назначении пенсии. Причины часто связаны с формальными требованиями и документальными нюансами. Некоторые основания становятся решающими и на что стоит обратить внимание при оформлении.

Из-за чего начали отказывать в пенсии украинцам?

В Украине постепенно меняются условия выхода на пенсию по возрасту. Именно это становится главной причиной массовых отказов в назначении выплат в 60 лет, сообщает Пенсионный фонд.

Уже несколько лет в Украине происходит повышение минимальных требований к страховому стажу, которые из года в год растут, а потому для многих украинцев оказываются недостижимыми.

Начиная с 2026 года, право на выход на пенсию в 60 лет будут иметь только те граждане, которые накопили не менее 33 лет страхового стажа.

В 2027 году этот порог повысится до 34 лет, а с 2028 года возрастет до 35 лет.

К тому же в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, прежде всего среди лиц предпенсионного возраста, для которых несколько "потерянных" лет официальной работы становятся критическими.

Интересно! По оценкам, каждый седьмой украинец не может оформить пенсию в 60 лет именно из-за недостатка страхового стажа.

Что делать, если не хватает стажа для выхода на пенсию?

Как следствие, больше украинцев вынуждены или откладывать выход на пенсию, или искать способы легального подтверждения или покупки стажа, чтобы выполнить обновленные требования законодательства, рассказали в Пенсионном фондеі.

Дело в том, что его можно легально докупить через механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Для этого нужно заключить соответствующий договор и платить взносы за периоды, которые не были зачислены ранее.

Справочно: Один месяц страхового стажа засчитывается при условии уплаты минимального страхового взноса, что составляет 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году, при минимальной зарплате 8 647 гривен, такой взнос равен 1 902, 34 гривны в месяц.

