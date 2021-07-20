Ікона світу моди: чому статки та деякі привілеї Анни Вінтур можуть вас вразити

Анна Вінтур не просто головна редакторка журналу Vogue, але й справжня легенда індустрії моди. Завдяки її успіху вона стала однією з найвпливовіших фігур свого покоління. Проте, одне питання завжди цікавить суспільство – скільки вона заробляє.

Вінтур розпочала свою кар'єру у 15-річному віці. На початку 80-их вона заробляла 50 тисяч доларів у рік як перша креативна директорка Vogue. З 1988 року і до сьогодні вона очолює престижний журнал. Наразі її капітал оцінюють у 50 мільйонів доларів.

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Скільки заробляє головна редакторка Vogue

За даними Business Insider, річна зарплата Вінтур становить 2 мільйони доларів. Таку суму вона отримує з 2005 року. Ще 200 тисяч доларів їй виплачують у якості фінансової допомоги на гардероб. Крім того, роботодавець Вінтур платить майже за всі її витрати, пов'язані з виконанням професійних обов'язків:

зачіски,

макіяж,

службові машини з гаражем на Манхеттені.

Історія успіху Анни Вінтур: дивіться відео

Ікона світу моди володіє будинком поблизу Нью-Йорка. Головна редакторка Vogue також бере участь у багатьох благодійних організаціях. Вінтур є довіреною особою Музею мистецтв Метрополітен. Вона допомогла зібрати музею понад 50 мільйонів доларів. У 2019 році під керівництвом Вінтур вдалося зібрати понад 175 мільйонів доларів на щорічному заході Met Gala, який редакторка опікується протягом багатьох років.