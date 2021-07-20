Винтур начала свою карьеру в 15-летнем возрасте. В начале 80-ых она зарабатывала 50 тысяч долларов в год, как первый творческий директор Vogue. С 1988 года и до сих пор она возглавляет престижный журнал. Сейчас ее капитал оценивается в 50 миллионов долларов.

Примечательно Учиться в лучших: из каких успешных инвесторов и миллиардеров стоит брать пример

Сколько зарабатывает главный редактор Vogue

По данным Business Insider, годовая зарплата Винтур составляет 2 миллиона долларов. Такую сумму он получает с 2005 года. Еще 200 тысяч долларов ей выплачивают в качестве финансовой помощи на гардероб. Кроме того, работодатель Винтур платит почти за все ее расходы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей:

прически,

макияж,

служебные машины с гаражом на Манхэттене.

История успеха Анны Винтур: смотрите видео

Икона мира моды владеет домом близ Нью-Йорка. Главный редактор Vogue также участвует во многих благотворительных организациях. Винтур является доверенным лицом Музея искусств Метрополитен . Она помогла собрать для музея более 50 миллионов долларов. В 2019 году под руководством Винтур удалось собрать более 175 миллионов долларов на ежегодном мероприятии Met Gala, которым редактор занимается на протяжении многих лет.