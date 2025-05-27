Долар різко змінив динаміку на ринку: на які фактори реагує валюта
- Долар зміцнюється через відкладення тарифів на товари з ЄС та продовження торгових переговорів.
- Індекс долара США становить 99,39, підвищившись на 0,28% під час сьогоднішньої торгової сесії.
Долар США відновлює позиції на ринку щодо кошика з 6 інших валют. На ринок валют впливає останнє рішення Трампа щодо тарифів.
Чому росте долар сьогодні
У вівторок, 27 травня 2025 року, долар повернувся до зростання на ринку. Нагадаємо, що днем раніше долар обвалився до мінімуму за понад місяць, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
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Долар США дорожчає завдяки тимчасовому послабленню торгової напруженості в світі. Це пов'язано з тим, що Дональд Трамп вирішив відкласти запровадження тарифів на товари з ЄС до 9 липня. Крім того, він погодився продовжити торгові переговори з блоком.
Додамо, що цей крок сприяв тому, що курс євро до долара зріс до максимуму за місяць.
Інвестори також уважно стежать за майбутніми дебатами в Сенаті щодо законопроєкту Трампа про податки і витрати. Експерти попереджають, що цей проєкт може збільшити державний борг США.
Що таке Індекс долара США (DXY)
Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Що з доларом сьогодні
Індекс долара США наразі коливається на рівні 99,39, за даними MarketWatch. Долар зріс в ціні на 0,28% під час сьогоднішньої торгової сесії. Протягом дня валюта США торгується в діапазоні від 98,78 до 99,44. З початку 2025 року долар подешевшав на понад 8%.
Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.