Долар різко змінив динаміку на ринку: на які фактори реагує валюта

Долар США відновлює позиції на ринку щодо кошика з 6 інших валют. На ринок валют впливає останнє рішення Трампа щодо тарифів.

Чому росте долар сьогодні

У вівторок, 27 травня 2025 року, долар повернувся до зростання на ринку. Нагадаємо, що днем раніше долар обвалився до мінімуму за понад місяць, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар США дорожчає завдяки тимчасовому послабленню торгової напруженості в світі. Це пов'язано з тим, що Дональд Трамп вирішив відкласти запровадження тарифів на товари з ЄС до 9 липня. Крім того, він погодився продовжити торгові переговори з блоком.

Додамо, що цей крок сприяв тому, що курс євро до долара зріс до максимуму за місяць.

Інвестори також уважно стежать за майбутніми дебатами в Сенаті щодо законопроєкту Трампа про податки і витрати. Експерти попереджають, що цей проєкт може збільшити державний борг США.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі коливається на рівні 99,39, за даними MarketWatch. Долар зріс в ціні на 0,28% під час сьогоднішньої торгової сесії. Протягом дня валюта США торгується в діапазоні від 98,78 до 99,44. З початку 2025 року долар подешевшав на понад 8%.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: