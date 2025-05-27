Почему растет доллар сегодня

Во вторник, 27 мая 2025 года, доллар вернулся к росту на рынке. Напомним, что днем ранее доллар обвалился до минимума за более чем месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Актуально Трамп, назвавший Путина сумасшедшим, может ввести новые санкции против России, – СМИ

Доллар США дорожает благодаря временному ослаблению торговой напряженности в мире. Это связано с тем, что Дональд Трамп решил отложить введение тарифов на товары из ЕС до 9 июля. Кроме того, он согласился продолжить торговые переговоры с блоком.

Добавим, что этот шаг способствовал тому, что курс евро к доллару вырос до максимума за месяц.

Инвесторы также внимательно следят за предстоящими дебатами в Сенате по законопроекту Трампа о налогах и расходах. Эксперты предупреждают, что этот проект может увеличить государственный долг США.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 99,39, по данным MarketWatch. Доллар вырос в цене на 0,28% во время сегодняшней торговой сессии. В течение дня валюта США торгуется в диапазоне от 98,78 до 99,44. С начала 2025 года доллар подешевел более чем на 8%.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: