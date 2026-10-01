Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту в четвер, 1 жовтня, знизилися приблизно на 1%, пише Reuters.

Станом на рано ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,1% – до 96,92 долара за барель .

. Американська WTI втратила 1,4% і торгувалася на рівні 89,18 долара за барель.

Це відбувається після сильного вересневого стрибка на нафтовому ринку.

За вересень Brent подорожчала приблизно на 14%, показавши найбільше місячне зростання з липня. WTI за цей же період додала близько 5%.

Чому нафта почала дешевшати

Одним із головних факторів падіння стало відновлення експорту нафти з країн Перської затоки. Саудівська Аравія вже поновила завантаження танкерів у порту Янбу після відновлення роботи нафтопроводу East-West Pipeline.

За оцінкою аналітиків Goldman Sachs, загальний експорт нафти з регіону за останній тиждень відновився до 23,3 мільйона барелів на добу.

Додатковий тиск на ціни створили американські запаси. За тиждень до 25 вересня вони зросли на 922 тисячі барелів – до 427,3 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували скорочення на 264 тисячі барелів.

Короткострокова динаміка цін на нафту залишається негативною, оскільки відновлення поставок із регіону Перської затоки, відновлення експорту Саудівської Аравії через Янбу та нарощування запасів у США послаблюють побоювання щодо пропозиції,

– пояснила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Інвестори також уважно стежать за спробами США та Ірану відновити дипломатичний діалог, що може ще більше збити ціни. Тегеран уже заявив, що отримав відповідь Вашингтона на пропозиції щодо перемир'я, хоча Дональд Трамп і спростував чутки про готовність послабити санкції в обмін на ядерні поступки.

Відновлення дипломатичного діалогу між США та Іраном може ще більше знизити геополітичну премію в ціні нафти, хоча прорив у переговорах залишається невизначеним,

– додала Сачдева.

Нагадаємо, ще у середу ціни на нафту продовжували зростати. Зокрема, листопадовий ф'ючерс на Brent подорожчав на 0,6%, тоді як на американську WTI – на 0,9%.