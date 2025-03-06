Новий антирекорд: чому долар США стрімко падає в ціні

Долар США продовжує фіксувати значні втрати на ринку. На американську валюту тисне відразу кілька факторів.

Долар США різко обвалився в ціні

Під час торгів у четвер, 6 березня, Індекс долара США обвалився до мінімуму за 4 місяці. Це реакція ринку на мита, які Дональд Трамп запровадив на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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При цьому Канада, Китай та Мексика уже відреагували на рішення Трампа. Через це на ринку існують побоювання щодо ескалації торгової війни, яка може зашкодити економічному зростанню США. При цьому Федеральний резерв США прогнозує сповільнення економічного зростання американської економіки уже в першому кварталі 2025 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Крім того, на індекс долара США продовжує тиснути курс євро, який стрімко зростає. Євро подорожчало до найвищого рівня за 4 місяці, оскільки є перспективи зростання країн Єврозони.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

На момент створення цього матеріалу, долар США торгується на рівні 104,20. За сьогодні валюта зафіксувала спад на 1,45%, інформує MarketWatch. Крім того, за останні 5 днів долар втратив в ціні 2,82%, а з початку року – на майже 4%.