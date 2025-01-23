Долар фіксує втрати після інавгурації Трампа: чи означає це, що валюта просіла в ціні

Долар США знову дорожчає на ринку, але відійшов від останніх максимумів після інавгурації Дональда Трампа. На валюту також впливає невизначеність навколо митної політики президента США.

Долар росте чи падає

У четвер, 23 січня 2025 року, долар США торгується у досить вузькому діапазоні. При цьому валюта демонструє позитивну динаміку щодо кошика з 6 інших валют. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально Після розмови з Трампом: Саудівська Аравія готова інвестувати в США шалену суму

Американська валюта продовжує страждати в умовах відсутності конкретних заяв щодо тарифів від президента США Дональда Трампа. Попередньо Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість запровадження нових мит на імпортні товари з Китаю, Мексики та Канада.

Ці країни він виділяв у контексті посилення митної політики з боку США ще під час своєї передвиборчої кампанії. Також варто зазначити, що долар впав після інавгурації Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня.

Зокрема, у день вступу Трампа на посаду долар зафіксував спад на 1,2%. Це найбільше падіння валюти за один день з листопада 2023 року, оскільки перший день перебування Трампа на посаді приніс шквал виконавчих указів, але жодного з них не стосувався тарифів.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилася вартість долара США

Індекс долара США на цю мить зріс на 0,09% до 108,27, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,18 до 108,43. Нагадаємо, що на початку минулого тижня долар подорожчав до пікового рівня за 26 місяців – 110,17. Досягненню рекордного рівня сприяли такі фактори:

Сильна економіка США.

Очікування запровадження нових тарифів на імпорт з інших країн.

Позиції євро ослабли на 0,15% щодо долара США. На наступному тижні Європейський центральний банк проведе чергове засідання, на якому очікують нове зниження процентних ставок. Тоді як курс японської єни щодо долара залишився без змін.