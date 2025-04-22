Ринок чекає на переговори в Лондоні: що відбувається з акціями українських компаній

Акції український компаній на Варшавській біржі дорожчають напередодні важливої зустрічі у Великій Британії. Водночас у Лондоні компанії з України фіксують втрати.

Українські компанії зростають на біржі напередодні важливої зустрічі в Лондоні

У середу, 23 квітня, у столиці Великої Британії – Лондоні – пройде зустріч представників США, України та Європейського Союзу. Вони планують обговорити умови припинення вогню та укладання мирної угоди між Україною та Росією, пише 24 Канал з посиланням на Interfax-Україна.

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Акції українських компаній, які торгуються на біржі у Варшаві, відреагували зростанням на новини про зустріч. Індекс українських акцій зріс на 5,67% – до 548,51 пункту після дводенної перерви, яка пов'язана з Великоднем. Ба більше, українські акції демонструють кращу динаміку, ніж польський ринок загалом:

Акції Coal Energy у вівторок зросли в ціні на 18,49%;

Цінні папери Milkiland подорожчали на 11,54%;

Активи "Агротон" та "ІМК" подорожчали на 6,30% і 4,78% відповідно;

Компанія KSG-Agro зафіксувала зростання на біржі на рівні 7,69%,

Акції "Астарти" здорожчали на 3,94%.

Водночас на Лондонській фондові біржі, де немає такого впливу роздрібних інвесторів, акції українських компаній демонструють від'ємну динаміку. Зокрема, цінні папери найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у вівторок подешевшали на 6,02%, тоді як акції гірничорудної компанії Ferrexpo втратили в ціні 0,59%.

Цікаво! Це не вперше новини про переговори щодо різних варіантів припинення війни Росії проти України впливають на динаміку українських компаній на фондовому ринку. Зокрема, у середині лютого 2025 року акції українських компаній зросли на фондових біржах після розмов Трампа та Зеленського й Трампа та Путіна.