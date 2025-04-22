Рынок ждет переговоров в Лондоне: что происходит с акциями украинских компаний

Акции украинский компаний на Варшавской бирже дорожают накануне важной встречи в Великобритании. В то же время в Лондоне компании из Украины фиксируют потери.

Украинские компании растут на бирже накануне важной встречи в Лондоне

В среду, 23 апреля, в столице Великобритании – Лондоне – пройдет встреча представителей США, Украины и Европейского Союза. Они планируют обсудить условия прекращения огня и заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Interfax-Украина.

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Акции украинских компаний, которые торгуются на бирже в Варшаве, отреагировали ростом на новости о встрече. Индекс украинских акций вырос на 5,67% – до 548,51 пункта после двухдневного перерыва, который связан с Пасхой. Более того, украинские акции демонстрируют лучшую динамику, чем польский рынок в целом:

Акции Coal Energy во вторник выросли в цене на 18,49%;

Ценные бумаги Milkiland подорожали на 11,54%;

Активы "Агротон" и "ИМК" подорожали на 6,30% и 4,78% соответственно;

Компания KSG-Agro зафиксировала рост на бирже на уровне 7,69%,

Акции "Астарты" подорожали на 3,94%.

В то же время на Лондонской фондовой бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, акции украинских компаний демонстрируют отрицательную динамику. В частности, ценные бумаги крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП во вторник подешевели на 6,02%, тогда как акции горнорудной компании Ferrexpo потеряли в цене 0,59%.

Интересно! Это не впервые новости о переговорах по различным вариантам прекращения войны России против Украины влияют на динамику украинских компаний на фондовом рынке. В частности, в середине февраля 2025 года акции украинских компаний выросли на фондовых биржах после разговоров Трампа и Зеленского и Трампа и Путина.