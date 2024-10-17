Якість навчання дітей стає для батьків однією із головних цілей, розповідає 24 Канал. Традиційна шкільна система в нинішніх умовах в Україні продемонструвала свою недостатню ефективність. Адже далеко не всі навчальні заклади можуть добре організувати освітній процес під час щоденних повітряних тривог, а також забезпечити індивідуальний підхід та відповідність сучасним тенденціям.

Читайте також Третє підземне відділення Райфу: в якому місті клієнти тепер мають нові можливості

Тому чимало батьків шукають альтернативу державним школам. І саме приватні навчальні заклади здатні запропонувати розв'язання всіх цих проблем. Такі школи пропонують більше, ніж просто навчальний процес. До кожного учня шукають індивідуальний підхід, інтегроване навчання за сучасними стандартами та програмами, які поза рамками класичної шкільної освіти.

До переліку шкіл зі схожими якостями входить й Monomax. Це сучасний освітній простір, що поєднує в собі всі переваги приватного навчання: безпеку, високі академічні стандарти, інноваційні методики та дружню атмосферу.

Monomax School – освітній простір нового покоління

Monomax School в Броварах є однією із найкращих приватних ліцензованих шкіл. В освітньому просторі можуть здобути освіту діти віком від 3 до 17 років. Площа закладу сягає 9 тисяч квадратних метрів і там навчаються вже 600 учнів. Освіта в Monomax поділяється на три основні ланки:

дошкілля;

початкова школа;

середня й старша школи.

Ще у вересні 2021 року було відкрито дошкільний напрямок, а через рік, тобто у 2022 році, – початкову та середню школу. Новим етапом у розвитку навчального закладу стало будівництво нової школи для 320 учнів за підтримки Райффайзен Банку у 2023 році, яке на сьогодні вже завершилося.

Як відбувається навчальний процес в Monomax School / Фото Райффайзен Банку

Monomax School відкрила Група Мономах – лідер чайного ринку України з часткою близько 40%. Компанія спеціалізується на переробці та розфасовці чаю і кави, маючи понад 250 позицій власних брендів, а разом із private label – близько 1 500 найменувань чаю та кави, серед яких ТМ LOVARE, "Чайні шедеври", "Мономах", "Три слони" та кави ТМ "Кавові шедеври", Stefano, Ferarra.

Внесок Райффайзен Банку в розвиток Monomax School

Райффайзен Банк як лідер із допомоги українцям серед банків країни та відповідальний бізнес профінансував будівництво передової школи Monomax на суму 100 мільйонів гривень. Це розраховано на 5 років. Така інвестиція дозволила школі масштабуватися та навчати ще більше дітей.

Райффайзен Банк – це один із найбільших банків-кредиторів економіки України, який не припинив фінансування бізнесу після 24 лютого 2022 року. Особливу увагу банк приділяє фінансуванню критичних галузей економіки, а саме аграріїв, роздрібної торгівлі, постачальників палива та фармацевтів. Після початку повномасштабного вторгнення банк надав 272 мільярди гривень нових кредитів та сплатив 10,9 мільярда гривень податків.

Лариса Бондарєва Заступниця голови правління Райффайзен Банку Це не просто школа, це простір, де діти стають щасливими. Фінансування від Райфу дозволило реалізувати будівництво, яке дасть можливість школі забезпечувати сучасну якісну освіту для сотень дітей. Ми впевнені, що підтримка освіти є одним із ключових напрямів нашої соціальної відповідальності, адже нове покоління – це майбутнє економіки та суспільства.

Інвестиція Райффайзен Банку в Monomax school / Фото Райффайзен Банку

Які особливості Monomax

Місією Monomax є підготовка дітей до життя в сучасному світі, а тому це місце, де кожен учень зростає, навчається та розвивається в оточенні друзів й професійних вчителів-наставників.

Представники Райффайзен Банку відвідали Monomax school у Броварах: відео

До ключових особливостей школи входить:

Високі стандарти безпеки. Внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, охорона 24/7, власна огороджена територія, надійні укриття.

Внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, охорона 24/7, власна огороджена територія, надійні укриття. З нуля спроєктована будівля. Школа є авторським проєктом, а тому будівля побудована з використанням сучасних, екологічних та високоякісних матеріалів, що відповідають найвищим стандартам.

Школа є авторським проєктом, а тому будівля побудована з використанням сучасних, екологічних та високоякісних матеріалів, що відповідають найвищим стандартам. Просторий обладнаний спортзал. Його площа становить 800 квадратних метрів із трибунами, душовими та роздягальнями, де діти зможуть займатися спортом і розвивати здорове тіло.

Його площа становить 800 квадратних метрів із трибунами, душовими та роздягальнями, де діти зможуть займатися спортом і розвивати здорове тіло. Планетарій на даху. Його вважають родзинкою школи, адже там діти можуть вивчати зірки, планети та сонячну систему.

Його вважають родзинкою школи, адже там діти можуть вивчати зірки, планети та сонячну систему. Смачне та здорове шкільне кафе. Особлива увага приділяється харчуванню учнів. У шкільному Max Cafe діти смакують здорові страви, приготовані з урахуванням усіх побажань та дієтичних потреб.

Богдан Барабаш Засновник Monomax School, генеральний директор, голова наглядової ради та співвласник АТ "Мономах" Я батько 5 дітей і чудово розумію важливість якісного навчання – це фундамент всього життя людини. Ще я броварчанин і вважаю, що ми не повинні їздити по якісну освіту до столиці – найкраща школа має бути поруч, у зручному місці біля мальовничого лісу.

Як відбувається навчання Monomax School

У Monomax School кожна дитина є важливою частиною процесу. Відтак вчителі не лише навчають, а й допомагають розкривати дітям власні таланти.

Навчання в школі відбувається за інтегрованою програмою з сучасними підходами та методиками:

програми початкової школи: STEAM, сингапурська математика, IT-технології, розвиток Soft Skills та програма нейромоторного розвитку та поліхудожній підхід;

STEAM, сингапурська математика, IT-технології, розвиток Soft Skills та програма нейромоторного розвитку та поліхудожній підхід; середня та старша школа: парна система уроків, учнівська рада, програми лідерства, профорієнтація та бізнес-школа, підготовка до олімпіад, конкурсів МАН та вступу у ВНЗ;

парна система уроків, учнівська рада, програми лідерства, профорієнтація та бізнес-школа, підготовка до олімпіад, конкурсів МАН та вступу у ВНЗ; поглиблена англійська: використання методик Pearson, Cambridge, Oxford, проведення Speaking Clubs та інших мовних активностей.

Що роблять діти в шкільній лабораторії Monomax: відео

Крім того, учні Monomax School розвивають свої навички через різні форми навчання. Це і кейс-уроки, мейкерство, білінгвальні уроки, дослідницькі проєкти, а також навчання в лабораторії. Усі матеріали уроків доступні в електронному щоденнику School Today, що забезпечує зручний доступ як для учнів, так і для батьків.

Ба більше, у Monomax School важливим залишається й здоровий спосіб життя учнів, де спорт відіграє не останню роль. Багато уваги приділяється фізичним вправам, командним спортивним іграм. А у другій половині дні учні мають можливість відвідувати секції, серед яких є гімнастика, футбол, баскетбол, танці, фехтування, карате, бадмінтон, флорбол, волейбол тощо.

Як Райф інвестує в безпечну освіту

Серед інвестицій, крім Monomax School, Райффайзен Банк долучився ще й до ініціатив на національному рівні, спрямованих на відновлення освітнього процесу в регіонах, які найбільше постраждали від війни. Одним із таких проєктів є "ЗАХИСТОК: Безпечна освіта".

Про що "ЗАХИСТОК: Безпечна освіта"? Проєкт був започаткований у 2022 році благодійним фондом Київської школи економіки – KSE Foundation. Метою проєкту є повернення українським дітям можливості навчатися у школах та дитячих садках, забезпечуючи їм безпечні умови для офлайн-освіти.

Завдяки підтримці Райффайзен Банку, який став найбільшим благодійником цієї ініціативи, та інших партнерів проєкту на сьогодні вдалося облаштувати 91 укриття в 13 областях України.

Це дало змогу повернути майже 35 тисяч дітей до очних занять у своїх навчальних закладах.

Важливим етапом проєкту став запуск нової ініціативи "За-хист-ок" у вересні 2024 року, яка націлена на підтримку дітей у селах і селищах. Про проєкт можна дізнатися більше на сайті KSE Foundation.

Саме така підтримка є незамінною для відновлення стабільного освітнього процесу у багатьох постраждалих регіонах. Внаслідок зусиль Райффайзен Банку діти не лише можуть продовжувати навчання, але й перебувати у безпеці.

Це стає чудовим прикладом, коли відповідальні бізнеси відіграють ключову роль у створенні майбутнього покоління освічених і талановитих українців.