Качество обучения детей становится для родителей одной из главных целей, рассказывает 24 Канал. Традиционная школьная система в нынешних условиях в Украине продемонстрировала свою недостаточную эффективность. Ведь далеко не все учебные заведения могут хорошо организовать образовательный процесс во время ежедневных воздушных тревог, а также обеспечить индивидуальный подход и соответствие современным тенденциям.

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Поэтому многие родители ищут альтернативу государственным школам. И именно частные учебные заведения способны предложить решение всех этих проблем. Такие школы предлагают больше, чем просто учебный процесс. К каждому ученику ищут индивидуальный подход, интегрированное обучение по современным стандартам и программам, которые вне рамок классического школьного образования.

В перечень школ с похожими качествами входит и Monomax. Это современное образовательное пространство, сочетающее в себе все преимущества частного обучения: безопасность, высокие академические стандарты, инновационные методики и дружескую атмосферу.

Monomax School – образовательное пространство нового поколения

Monomax School в Броварах является одной из лучших частных лицензированных школ. В образовательном пространстве могут получить образование дети в возрасте от 3 до 17 лет. Площадь заведения достигает 9 тысяч квадратных метров и там учатся уже 600 учеников. Образование в Monomax делится на три основных звена:

дошкольное образование;

начальная школа;

средняя и старшая школы.

Еще в сентябре 2021 года было открыто дошкольное направление, а через год, то есть в 2022 году, – начальную и среднюю школу. Новым этапом в развитии учебного заведения стало строительство новой школы для 320 учеников при поддержке Райффайзен Банка в 2023 году, которое на сегодня уже завершилось.

Как происходит учебный процесс в Monomax School / Фото Райффайзен Банка

Monomax School открыла Группа Мономах – лидер чайного рынка Украины с долей около 40%. Компания специализируется на переработке и расфасовке чая и кофе, имея более 250 позиций собственных брендов, а вместе с private label – около 1 500 наименований чая и кофе, среди которых ТМ LOVARE, "Чайные шедевры", "Мономах", "Три слона" и кофе ТМ "Кофейные шедевры", Stefano, Ferarra.

Вклад Райффайзен Банка в развитие Monomax School

Райффайзен Банк как лидер по помощи украинцам среди банков страны и ответственный бизнес профинансировал строительство передовой школы Monomax на сумму 100 миллионов гривен. Это рассчитано на 5 лет. Такая инвестиция позволила школе масштабироваться и обучать еще больше детей.

Райффайзен Банк – это один из крупнейших банков-кредиторов экономики Украины, который не прекратил финансирование бизнеса после 24 февраля 2022 года. Особое внимание банк уделяет финансированию критических отраслей экономики, а именно аграриев, розничной торговли, поставщиков топлива и фармацевтов. После начала полномасштабного вторжения банк предоставил 272 миллиарда гривен новых кредитов и уплатил 10,9 миллиарда гривен налогов.

Лариса Бондарева Заместитель председателя правления Райффайзен Банка Это не просто школа, это пространство, где дети становятся счастливыми. Финансирование от Райфа позволило реализовать строительство, которое даст возможность школе обеспечивать современное качественное образование для сотен детей. Мы уверены, что поддержка образования является одним из ключевых направлений нашей социальной ответственности, ведь новое поколение – это будущее экономики и общества.

Инвестиция Райффайзен Банка в Monomax school / Фото Райффайзен Банка

Какие особенности Monomax

Миссией Monomax является подготовка детей к жизни в современном мире, а потому это место, где каждый ученик растет, учится и развивается в окружении друзей и профессиональных учителей-наставников.

Представители Райффайзен Банка посетили Monomax school в Броварах: видео

К ключевым особенностям школы входит:

Высокие стандарты безопасности. Внутреннее и внешнее видеонаблюдение, охрана 24/7, собственная огражденная территория, надежные укрытия.

Внутреннее и внешнее видеонаблюдение, охрана 24/7, собственная огражденная территория, надежные укрытия. С нуля спроектировано здание. Школа является авторским проектом, а потому здание построено с использованием современных, экологических и высококачественных материалов, отвечающих самым высоким стандартам.

Школа является авторским проектом, а потому здание построено с использованием современных, экологических и высококачественных материалов, отвечающих самым высоким стандартам. Просторный оборудованный спортзал. Его площадь составляет 800 квадратных метров с трибунами, душевыми и раздевалками, где дети смогут заниматься спортом и развивать здоровое тело.

Его площадь составляет 800 квадратных метров с трибунами, душевыми и раздевалками, где дети смогут заниматься спортом и развивать здоровое тело. Планетарий на крыше. Его считают изюминкой школы, ведь там дети могут изучать звезды, планеты и солнечную систему.

Его считают изюминкой школы, ведь там дети могут изучать звезды, планеты и солнечную систему. Вкусное и здоровое школьное кафе. Особое внимание уделяется питанию учащихся. В школьном Max Cafe дети смакуют здоровые блюда, приготовленные с учетом всех пожеланий и диетических потребностей.

Богдан Барабаш Основатель Monomax School, генеральный директор, председатель наблюдательного совета и совладелец АО "Мономах" Я отец 5 детей и прекрасно понимаю важность качественного обучения – это фундамент всей жизни человека. Еще я броварчанин и считаю, что мы не должны ездить за качественным образованием в столицу – лучшая школа должна быть рядом, в удобном месте возле живописного леса.

Как происходит обучение Monomax School

В Monomax School каждый ребенок является важной частью процесса. Поэтому учителя не только учат, но и помогают раскрывать детям собственные таланты.

Обучение в школе происходит по интегрированной программе с современными подходами и методиками:

программы начальной школы: STEAM, сингапурская математика, IT-технологии, развитие Soft Skills и программа нейромоторного развития и полихудожественный подход;

STEAM, сингапурская математика, IT-технологии, развитие Soft Skills и программа нейромоторного развития и полихудожественный подход; средняя и старшая школа: парная система уроков, ученический совет, программы лидерства, профориентация и бизнес-школа, подготовка к олимпиадам, конкурсам МАН и поступлению в ВУЗы;

парная система уроков, ученический совет, программы лидерства, профориентация и бизнес-школа, подготовка к олимпиадам, конкурсам МАН и поступлению в ВУЗы; углубленный английский: использование методик Pearson, Cambridge, Oxford, проведение Speaking Clubs и других языковых активностей.

Что делают дети в школьной лаборатории Monomax: видео

Кроме того, ученики Monomax School развивают свои навыки через различные формы обучения. Это и кейс-уроки, мейкерство, билингвальные уроки, исследовательские проекты, а также обучение в лаборатории. Все материалы уроков доступны в электронном дневнике School Today, что обеспечивает удобный доступ как для учеников, так и для родителей.

Более того, в Monomax School важным остается и здоровый образ жизни учащихся, где спорт играет не последнюю роль. Много внимания уделяется физическим упражнениям, командным спортивным играм. А во второй половине дня ученики имеют возможность посещать секции, среди которых есть гимнастика, футбол, баскетбол, танцы, фехтование, каратэ, бадминтон, флорбол, волейбол и тому подобное.

Как Райф инвестирует в безопасное образование

Среди инвестиций, кроме Monomax School, Райффайзен Банк присоединился еще и к инициативам на национальном уровне, направленных на восстановление образовательного процесса в регионах, наиболее пострадавших от войны. Одним из таких проектов является "ЗАЩИТА: Безопасное образование".

О чем "ЗАХИСТОК: Безопасное образование"? Проект был основан в 2022 году благотворительным фондом Киевской школы экономики – KSE Foundation. Целью проекта является возвращение украинским детям возможности учиться в школах и детских садах, обеспечивая им безопасные условия для офлайн-образования.

Благодаря поддержке Райффайзен Банка, который стал крупнейшим благотворителем этой инициативы, и других партнеров проекта на сегодня удалось обустроить 91 укрытие в 13 областях Украины.

Это позволило вернуть почти 35 тысяч детей к очным занятиям в своих учебных заведениях.

Важным этапом проекта стал запуск новой инициативы "За-хист-ок" в сентябре 2024 года, которая нацелена на поддержку детей в селах и поселках. О проекте можно узнать больше на сайте KSE Foundation.

Именно такая поддержка является незаменимой для восстановления стабильного образовательного процесса во многих пострадавших регионах. В результате усилий Райффайзен Банка дети не только могут продолжать обучение, но и находиться в безопасности.

Это становится прекрасным примером, когда ответственные бизнесы играют ключевую роль в создании будущего поколения образованных и талантливых украинцев.