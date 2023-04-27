Держслужбовці в Китаї будуть отримувати зарплату у цифрових юанях: умови та терміни

У Китаї зробили ще один крок на розвитку національної цифрової валюти. Це називають наймасштабнішим просуванням до впровадження цифрового юаня. Більше про це – читайте далі.

З травня 2023 року в одній з міст Китаю державні службовці та працівники цього сектору будуть отримувати заробітну платню виключно у цифрових юанях. Йдеться про місто Чаншу.

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Китай і цифровий юань

Таким чином, у Китаї планують почати пілотний проєкт з впровадження цифрової монетарної валюти у провінції Цзянсу. Для прикладу, одна з лікарень у вище згаданому місті повідомила своїм працівникам, що вони будуть отримувати платню через особистий гаманець.

Ба більше! У місті Чаншу уже пропонують досить широкий спектр послуг, за які реально розрахуватися у цифрових юанях. До цього переліку входить плата за:

Водопостачання та газ;

Кабельне телебачення;

Громадський транспорт.

Цікаво, що офіційний Китай заборонив криптовалюти на материковій частині країни. Натомість влада другої економіки світу активно розвиває національну цифрову валюту. Ця країна є навіть однією із лідерів у всьому світі.