Ті, хто цікавиться літієвою галуззю часто звертають увагу на країни, що виробляють найбільше цього металу для акумуляторів. Однак при цьому вони можуть випустити з уваги важливий аспект – обсяги літієвих запасів у різних країнах.

Чому літій такий важливий?

Багато провідних світових виробників не тільки активно видобувають літій, але й мають значні ресурси. При цьому країни з великими запасами, але обмеженим поточним видобутком, можуть з часом посилити свої позиції на глобальному ринку літію, пише 24 Канал з посиланням на Investing News.

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У майбутньому очікується стійке зростання попиту на літій. Це пояснюється тим, що він, поряд з кобальтом та іншими рідкісноземельними металами, є ключовим компонентом літій-іонних акумуляторів, що використовуються в електромобілях і системах накопичення енергії.

Попит на літій-іонні батареї буде стрімко зростати у 2025 році. За оцінками Benchmark, попит на літій з боку електромобілів і ESS зросте більш ніж на 30% в річному обчисленні,

– заявив старший аналітик Benchmark Mineral Intelligence Адам Меггінсон.

Яка країна має найбільші поклади літію?

За даними Геологічної служби США, у 2024 році сумарні світові запаси літію оцінювалися в 30 мільйонів тонн (вміст літію в рудній масі). Найбільші запаси літію у світі має Чилі – 9,3 мільйона тонн.

Цікаво! За наявними оцінками, в країні зосереджена більша частина "економічно видобувних" світових ресурсів літію. Особливо багатим є регіон Салар-де-Атакама, на який припадає близько 33% глобальних запасів.

У 2024 році Чилі посіла друге місце у світі за обсягом видобутку літію, виробивши 44 тисячі метричних тонн. Наприкінці квітня 2023 року президент Чилі Габрієль Борич оголосив про намір частково націоналізувати літієву промисловість.

Це наш найкращий шанс перейти до стійкої та розвиненої економік,

– заявив він.

На початку 2025 року Чилі отримала сім заявок на розробку літієвих родовищ на шести солончаках. Одним з головних претендентів став консорціум, до якого увійшли французька компанія Eramet, чилійська гірничодобувна компанія Quiborax і державна Codelco.

Важливо! Державна гірничодобувна компанія Codelco у майбутньому повинна отримати контрольні пакети в кожній з операцій на найбільших літієвих родовищах.