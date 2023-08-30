У Чехії почали розслідування проти Raiffeisen Bank через тероризм: що відомо

У Чехії правозахисники подали заяву проти австрійського банку, який досі працює в Росії. Місцевий регулятор уже почав розслідування.

Йдеться про заяву від Асоціації захисту прав громадян і бізнесу, де стурбовані діяльністю Raiffeisen Bank International на російському ринку. Головна претензія та підозра – ймовірність підтримки тероризму.

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У Чехії почали розслідування проти Raiffeisen Bank International

Автор кримінальної скарги проти Raiffeisen Bank International Лібор Малечек заявив, що кредитор повідомив про зростання на 9% у Росії за перші шість місяців 2023 року. Тож таким чином, австрійський кредитор сприяє фінансуванню агресії проти України.

Як це можливо, що раптом на рахунках ми виявляємо, що вони передають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?,

– підкреслив Малечек.

Речник чеської поліції підтвердив, що розслідування уже стартувало, проте вони наразі не можуть повідомити жодної додаткової інформації у цій справі. Далі – більше!

У Чехії створили петицію з вимогою, щоб Raiffeisen Bank International все-таки покинув російський ринок. Це ініціатива групи клієнтів кредитора. Автор петиції Ладіслав Пельцль також прокоментував ситуацію. За його словами, для них нестерпна й думка використовувати таку ж картку, як й умовний постачальник військового спорядження для російської армії.

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