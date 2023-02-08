Техгігант з Китаю готує конкурента для ChatGPT: ринок відреагував зростанням

Китайська компанія стала учасником нового потужного руху у світі. Техгігант прагне створити конкурента для ChatGPT. Більше деталей про це – далі у тексті.

Речник Alibaba заявив, що компанія уже працює над технологією, яка схожа до ChatGPT. Крім того, проєкт тестують у внутрішній системі фірми з Китаю.

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Alibaba прагне створити конкуренцію для ChatGPT

На цю новину відреагував фондовий ринок, оскільки китайська компанія є публічною. Відтак акції Alibaba зафіксували зростання на рівні 3% на ринку у США. Загалом план Alibaba та інших компаній пов'язаний з тим, що технологічний сектор прагне використати ажіотаж навколо технології ChatGPT від OpenAI.

Для прикладу, в китайській корпорації додали, що вона працює над технологією, пов'язану зі штучним інтелектом з 2017 року. Водночас компанія не розкриває терміни запуску своєї версії технології ChatGPT, яка може створити конкуренцію на ринку.

Що таке ChatGPT Це чат-бот зі штучним інтелектом. Фактично це велика статистична модель мови, яка оптимізована для ведення діалогів та налагоджена завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням. Це чат-бот зі штучним інтелектом. Фактично це велика статистична модель мови, яка оптимізована для ведення діалогів та налагоджена завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням.

Річ у тому, що поява та надзвичайні успіхи ChatGPT спровокували нову гонитву серед найпотужніших технологічних компаній. Згадаємо про такі моменти:

Microsoft інвестував у OpenAI, а також розповів про пошукову систему Bing та браузер Edge на основі штучного інтелекту, які будуть підтримуватися технологією ChatGPT;

Компанія Google анонсувала технологію чатбота на основі штучного інтелекту під назвою Bard. В тому числі це реакція корпорації на виклик від ChatGPT;

Лідер серед китайських пошукових систем Baidu також повідомив про тестування власного чат-бота Ernie bot. Ця новина спровокувала стрімке подорожчання акцій. Відповідно це ілюструє зацікавленість інвесторів у цій технології.

Криптобіржа FTX, яка збанкрутувала у 2022 році, звернулася з неочікуваним запитом до американських політиків. Компанія прагне повернути пожертви на понад 90 мільйонів доларів до кінця 2023 року.

Водночас Alibaba, яка є найбільшим гравцем у секторі хмарних обчислень, натякнула, що її власну технологію зі штучним інтелектом інтегрують у продукти компанії

На момент створення цього матеріалу, акції Alibaba коливаються на рівні 106 доларів. Ринкова капіталізація компанії становить 280,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.