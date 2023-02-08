Техгигант из Китая готовит конкурента для ChatGPT: рынок отреагировал ростом

Китайская компания стала участником нового мощного движения в мире. Техгигант стремится создать конкурента для ChatGPT. Больше деталей об этом – далее в тексте.

Спикер Alibaba заявил, что компания уже работает над технологией, похожей на ChatGPT. Кроме того, проект тестируют во внутренней системе фирмы с Китая.

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Alibaba стремится создать конкуренцию для ChatGPT

На эту новость отреагировал фондовый рынок, поскольку китайская компания является публичной. Следовательно, акции Alibaba зафиксировали рост на уровне 3% рынке в США. В целом, план Alibaba и других компаний связан с тем, что технологический сектор стремится использовать ажиотаж вокруг технологии ChatGPT от OpenAI.

К примеру, в китайской корпорации добавили, что она работает над технологией, связанной с искусственным интеллектом с 2017 года. В то же время, компания не раскрывает сроки запуска своей версии технологии ChatGPT, которая может создать конкуренцию на рынке.

Что такое ChatGPT Это чат-бот с искусственным интеллектом. Фактически это большая статистическая модель языка, которая оптимизирована для ведения диалогов и отлажена благодаря техникам обучения с учителем и обучения с подкреплением.

Дело в том, что появление и удивительные успехи ChatGPT спровоцировали новую погоню среди самых мощных технологических компаний. Упомянем о таких моментах:

Microsoft инвестировал в OpenAI, а также рассказал о поисковой системе Bing и браузере Edge на основе искусственного интеллекта, которые будут поддерживаться технологией ChatGPT;

Компания Google анонсировала технологию чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием Bard. В том числе это реакция корпорации на вызов от ChatGPT;

Лидер среди китайских поисковиков Baidu также сообщил о тестировании собственного чат-бота Ernie bot. Эта новость спровоцировала стремительное удорожание акций. Соответственно, это иллюстрирует заинтересованность инвесторов в этой технологии.

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в 2022 году, обратилась с неожиданным запросом к американским политикам. Компания стремится вернуть пожертвования более чем на 90 миллионов долларов к концу 2023 года.

В то же время Alibaba, которая является крупнейшим игроком в секторе облачных вычислений, намекнула, что ее собственная технология с искусственным интеллектом интегрируется в продукты компании

На момент создания этого материала, акции Alibaba колеблются на уровне. 106 долларов. Рыночная капитализация компании составляет 280,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.