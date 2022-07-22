Через війну росії в Україні через порт Роттердам у першій половині 2022 року переправляли у рази більші обсяги природного скрапленого газу та вугілля. Водночас частка агресора дуже стрімко впала у другому кварталі 2022 році.

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Нові дані щодо роботи потужного порту Європи

Загалом пропускна спроможність одного із найбільших портів Європи зросла менш ніж на 1% у порівнянні з минулим роком. Спад контейнерних перевезень на 8,9% виник через проблеми із логістикою через вузькі місця на глобальному рівні та припиненням контейнерних перевезень з росією, проте це компенсувало зростання обсягів сировини.

Цікаво, що недавно зафіксували досить суттєве зменшення експорту російської нафти до Китаю та Індії. Саме ці країни дуже наростили обсяги імпорту сировини від агресора з початку повномасштабної війни в Україні.

Імпорт як природного скрапленого газу, так і вугілля дуже різко зріс як альтернатива скороченому європейському імпорту російського газу по трубопроводах,

– йдеться в офіційній заяві порту у Нідерландах.

Пропускна здатність вугілля зросла відразу на 30% до 14,6 мільйона тонн, тоді як цей показник для скрапленого природного газу виріс на 46% до 5,4 мільйона тонн, згідно з даними порту.

Важливо! Доходи порту, який належить муніципалітету Роттердама та уряду Нідерландів, зросли на 6,3% до 412 мільйонів євро (419 мільйонів доларів).

Частка росії падає

Російська торгівля становила близько 13% перевезень Роттердама до початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. До того моменту приблизно 30% обсягів сирої нафти та 25% вугілля та скрапленого природного газу надходили саме від держави-агресорки.

З березня 2022 року імпорт сирої нафти з росії поступово спадав й склав приблизно четверту частину від загального обсягу у липні. Крім того, згідно з 6 пакетом санкцій до кінця 2022 року має почати працювати ембарго на російську нафту.

Генеральний директор порту Роттердама Аллард Кастелайн додав, що Європа значною мірою залежить від російських ресурсів, а поточна геополітична ситуація у світі – це ахіллесова п'ята країн Європи.

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