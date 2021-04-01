Долар послабив свої позиції на валютному ринку: до чого тут Китай

Позиції американського долара на валютному ринку суттєво ослабли. Чому так сталося та як відреагували інші валюти – читайте далі.

Частка американського долара у світових валютних резервах скоротилася до 59% в четвертому кварталі 2020 року. За даними Міжнародного валютного фонду, це рекордний мінімум за останні 25 років.

Варте уваги Індекс долара оновив 5-місячний максимум: причини стрімкого росту

Трансформація валютного ринку

Найімовірніше, причиною такого стрімкого падіння долара США стали розмови щодо того, чи зможе американська валюта зберегти за собою статус головної резервної валюти світу.

Крім того, китайський юань поступово трансформується в силу, з якою доведеться рахуватися. Зокрема, в Лондоні, який є одним з ключових фінансових центрів світу, зафіксували рекордний "потік" юаня.

У четвертому кварталі 2020 року частка євро в офіційних валютних резервах зросла з, а китайського юаня – з

Стратег CIBC Біпан Рай вважає, що у майбутньому світ перейде до багатовалютної резервної системи.

Статистичний шум

Головний ринковий стратег Bannockburn Global Марк Чандлер переконаний, що послаблення позицій долара США – це тимчасове явище. Відомо, що активи центральних банків зросли до 7 трильйонів доларів США. Це рекордний показник.

На його думку, 59% – це лише статистичний шум, який виник на фоні зростання попиту на євро наприкінці минулого року та короткотривалих змін оцінки.

Відновлення долара в першому кварталі 2021 року змінить коригування оцінки та призведе до збільшення частки американської національної валюти в світових валютних резервах,

– сказав Чандлер.

З початку 2021 року долар США перебуває на шляху до кращих квартальних показників за рік. Долар вже піднявся на 2,8%.

Американський долар все ще домінує на ринку валют. Відповідно до даних Банку міжнародних розрахунків, долар використовується у 88% валютних операцій.