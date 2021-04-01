Позиции американского доллара на валютном рынке существенно ослабли. Почему так произошло и как отреагировали другие валюты – читайте дальше.

Доля американского доллара в мировых валютных резервах сократилась до 59% в четвертом квартале 2020 года. По данным Международного валютного фонда , это рекордный минимум за последние 25 лет.

Примечательно Индекс доллара обновил 5-месячный максимум: причины стремительного роста

Трансформация валютного рынка

Скорее всего, причиной такого стремительного падения доллара США стали разговоры о том, сможет ли американская валюта сохранить за собой статус главной резервной валюты мира.

Кроме того, китайский юань постепенно трансформируется в силу, с которой придется считаться. В частности, в Лондоне, который является одним из ключевых финансовых центров мира, зафиксировали рекордный "поток" юаня.

В четвертом квартале 2020 году доля евро в официальных валютных резервах выросла с 20,5% до 21,2% , а китайского юаня – с 2,1% до 2,3%.

Стратег CIBC Бипан Рай считает, что в будущем мир перейдет к многовалютной резервной системы.

Статистический шум

Главный рыночный стратег Bannockburn Global Марк Чандлер убежден, что ослабление позиций доллара США – это временное явление.

Известно, что активы центральных банков выросли до 7 триллионов долларов США. Это рекордный показатель.

По его мнению, 59% – это лишь статистический шум, который возник на фоне роста спроса на евро в конце прошлого года и краткосрочных изменений оценки.

Восстановление доллара в первом квартале 2021 изменит корректировки оценки и приведет к увеличению доли американской национальной валюты в мировых валютных резервах,

– сказал Чандлер.

С начала 2021 доллар США находится на пути к лучшим квартальным показателям за год. Доллар уже поднялся на 2,8%.

Американский доллар все еще доминирует на рынке валют. Согласно данным Банка международных расчетов , доллар используется в 88% валютных операций.