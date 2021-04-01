Доллар ослабил свои позиции на валютном рынке: при чем здесь Китай
Позиции американского доллара на валютном рынке существенно ослабли. Почему так произошло и как отреагировали другие валюты – читайте дальше.
Источник:Bloomberg
Доля американского доллара в мировых валютных резервах сократилась до 59% в четвертом квартале 2020 года. По данным Международного валютного фонда, это рекордный минимум за последние 25 лет.
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Трансформация валютного рынка
Скорее всего, причиной такого стремительного падения доллара США стали разговоры о том, сможет ли американская валюта сохранить за собой статус главной резервной валюты мира.
Кроме того, китайский юань постепенно трансформируется в силу, с которой придется считаться. В частности, в Лондоне, который является одним из ключевых финансовых центров мира, зафиксировали рекордный "поток" юаня.
Стратег CIBC Бипан Рай считает, что в будущем мир перейдет к многовалютной резервной системы.
Статистический шум
Главный рыночный стратег Bannockburn Global Марк Чандлер убежден, что ослабление позиций доллара США – это временное явление.
Известно, что активы центральных банков выросли до 7 триллионов долларов США. Это рекордный показатель.
По его мнению, 59% – это лишь статистический шум, который возник на фоне роста спроса на евро в конце прошлого года и краткосрочных изменений оценки.
Восстановление доллара в первом квартале 2021 изменит корректировки оценки и приведет к увеличению доли американской национальной валюты в мировых валютных резервах,
– сказал Чандлер.
С начала 2021 доллар США находится на пути к лучшим квартальным показателям за год. Доллар уже поднялся на 2,8%.
Американский доллар все еще доминирует на рынке валют. Согласно данным Банка международных расчетов, доллар используется в 88% валютных операций.
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