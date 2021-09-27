Буря навколо Китаю: Ілон Маск зізнався, чи продовжить співпрацю з другою економікою світу

Останні новини з Китаю все більше хвилюють світові ринки та широку громадськість. Йдеться про посилення тиску на мільярдерів, компанії та криптовалюти, а також ймовірний крах найбільшого забудовника Китаю. Ілон Маск, який має свої інтереси у Китаї, розповів про плани щодо подальшої співпраці з другою економікою світу.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив на Всесвітній онлайн-конференції, яка була організована Адміністрацією кіберпростору Китаю, що виробник електрокарів планує продовжувати інвестувати у другу економіку світу.

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Ілон Маск продовжить співпрацю з Китаєм

Мільярдер вдруге за місяць похвалив Китайську Народну Республіку. Вперше він назвав виробників автомобілів з Піднебесної найконкурентнішими у світі, а на останній конференції Маск заявив, що Китай – це глобальний лідер з диджиталізації.

Моє щире спостереження полягає у тому, що Китай витрачає багато ресурсів та зусиль на використання найновіших цифрових технологій у різних галузях промисловості, включаючи автомобільну, що робить країну світовим лідером у сфері цифровізації. Tesla продовжить розширювати наші інвестиції та науково-дослідну роботу у Китаї,

– додав Ілон Маск

У 2019 році Tesla почала будувати великий завод у Шанхаї. Компанія Ілона Маска – це єдиний іноземним виробник автомобілів, який має право повністю володіти власним виробництвом в країні.

Tesla намагається покращити свій імідж у Китаї, після негативу у пресі. Згідно з виданням Aljazeera, у 2021 році обсяги постачання електрокарів цієї марки до Піднебесної впали на 69%. Крім того, компанія постала перед низкою інших труднощів:

конфіденційність даних,

негативні відгуки,

Пекін заборонив деяким державним діячам та військовим використовувати електромобілі Tesla.

Ілон Маск також прокоментував захист даних у його останній промові. Зокрема, він зазначив, що у компанії позитивно поставилися до низки законів та нормативних актів, які були оприлюднені задля посилення управління даними.