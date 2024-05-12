Головні тенденції в Україні

Банкірка Анна Довгальська посилаючись на дані НБУ вказала, що понад 45,3% від загальної кількості платіжних карток призначені для здійснення видаткових операцій. За минулий рік цей показник зріс на 12,5% річних, передає 24 Канал.

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Крім того, фахівчиня підмітила, що суттєво змінилася кількість безконтактних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їхня кількість зросла на 17% – до 30,6 мільйона штук. Це свідчить, що майже 59% активних карток є безконтактними.

Головні тенденції, пов'язані з платіжними картками / Фото – Unsplash

Також набуває популярності технологія токенізованих платіжних карток: з грудня 2022 року по грудень 2023 року їх кількість зросла на 57% – до 12,4 мільйона штук. Експертка заявила, що за підсумками минулого року в українських торговельних мережах майже 90% від загальної кількості та сум безготівкових операцій здійснювалися з використанням безконтактної оплати та NFC-технології.

Важливо! Лідерами за обсягами операцій з використанням платіжних карток залишаються міжнародні платіжні системи MasterCard та Visa. Так, протягом 2023 року частка операцій за картками цих систем становила 99,9% від загальної кількості операцій (7 912,5 мільйона штук) та 99,5% від загальної суми операцій (6 140,8 мільярда гривень).

Анна Довгальська зауважила, що в 2023 році найбільша кількість операцій за платіжними картками припала на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (близько 5 мільярдів операцій). Водночас перекази з картки на картку є лідерами за сумами операцій – 37,1% (або 1 478,6 мільярда гривень).

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Можна припустити, що платіжна інфраструктура та емісія карток надалі зростатимуть, отже, клієнти й надалі активно здійснюватимуть перекази з карти на карту (p2p-перекази).

Стимули для розвитку сектору платіжних карток

Анна Довгальська виділила головні фактори, які стимулюють кредиторів до активного розвитку платіжних карток:

Збільшення попиту: популярність безготівкових платежів та онлайн-шопінгу збільшують попит на платіжні картки серед споживачів.

Конкуренція на ринку фінансових послуг.

Зручність та швидкість здійснення платежів.

Комісійний дохід від обробки транзакцій, тобто розвиток карток — це потенційне джерело отримання банками прибутку.

Технологічний прогрес та впровадження нововведень у платіжний сегмент, наприклад, NFC-технології.

Чого очікувати у 2024 році

Анна Довгальська також прогнозує, що у 2024 році тенденція до активного розвитку платіжних карток збережеться. Згідно з її прогнозом, за рік загальна кількість платіжних карток може зрости в середньому на 5 – 7%, досягнувши 120 – 123 мільйонів штук.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Платіжні картки є вагомою складовою розвитку банківських сервісів та послуг. Вже кілька років Україна відіграє провідні ролі в розвитку та впровадженні технологічних новинок. Саме тому можна прогнозувати, що найближчим часом сегмент платіжних карток як найбільш поширеної "форми" зв’язку громадян з комбанками активно розвиватиметься. Водночас ми очікуємо посилення конкуренції банків за клієнтів, а відтак оформлення карток може стати ще більш вигідним для споживачів

Активізація шахраїв та як захистити свої активи

Зі зростанням популярності карток набирає обертів й відповідний вид шахрайства. У зв'язку з ким Довгальська додала, що система безпеки фінансових установ має бути на найвищому рівні.

Експертка виділила основні способи уникнення шахрайства з платіжними картками. За її словами, наразі банки активно впроваджують технології для захисту своїх клієнтів та від протиправних дій зловмисників. Так, найбільш дієвими способами протидії шахрайству є:

Окрема SIM-карта для фінансових рахунків

Для фінансових операцій краще використовувати окрему SIM-карту та нікому не розголошувати її номер. Клієнтові варто звернутися до мобільного оператора, щоб привʼязати номер до паспорта, або перейти на контракт. Це можна зробити в салоні оператора мобільного звʼязку або онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Таким чином, зловмисники не зможуть виготовити дублікат без відома клієнта.

Відкриття віртуальної платіжної карти

Фахівчиня з ГЛОБУС БАНКУ радить оформити платіжну карту в онлайн-банкінгу, щоб використовувати її для покупок в інтернеті. Перевагою віртуальної карти є те, що її неможливо вкрасти. Навіть якщо шахраї дізнаються дані з карти, то навряд чи зможуть списати з неї кошти, адже їх там не буде.

Головні тенденції, пов'язані з платіжними картками / Фото – Unsplash

Надійні паролі

Надійні способи захисту від шахрайства з платіжними картками передбачають встановлення паролів для карток, входу в онлайн-банкінг та електронну пошту. Для кожної банківської карти чи системи повинен бути окремий пароль, який рекомендується змінювати кожного кварталу.

Анна Довгальська вказує, що найпростіша порада і водночас найвагоміша: для почуття повної безпеки варто не розголошувати PIN-код чи паролі входу, тим більше – не занотовувати його в смартфоні чи на аркуші паперу, складеному в гаманці. Банкірка зауважила, що розрахунок карткою – це швидко і зручно, однак завжди варто бути пильним і дбати про власну безпеку.