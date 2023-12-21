Яка вартість будинку Маккалістерів

Видання The New York Times вирішило підрахувати якими були статки родини МакКалістерів. Фільм вийшов у 1990 році і уже на той час там було багато недоступної для рядових громадян розкоші.

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Наприклад, дорога побутова техніка та вишуканий інтер'єр з ексклюзивними елементами підтверджують, що МакКалістери мають дійсно хороші статки. На значні прибутки вказують і інші фактори:

Місцезнаходження будинку. Житло родини знаходиться у одному з найдорожчих районів США, його адреса реальна – Лінкольн-авеню, 671, у передмісті Чикаго Віннетка.

Житло родини знаходиться у одному з найдорожчих районів США, його адреса реальна – Лінкольн-авеню, 671, у передмісті Чикаго Віннетка. Дорогі подорожі. Багатодітна родина може дозволити собі на свята виїжджати у Європу. Цікава деталь, що у першій частині фільму батьки летять саме у бізнес-класі. Попри те, що персонажі згадують дядька Роба, який начеб-то оплатив поїздку в Париж, до кінця незрозуміло чи йдеться про придбання квитків, чи фінансування усього вікенду.

Багатодітна родина може дозволити собі на свята виїжджати у Європу. Цікава деталь, що у першій частині фільму батьки летять саме у бізнес-класі. Попри те, що персонажі згадують дядька Роба, який начеб-то оплатив поїздку в Париж, до кінця незрозуміло чи йдеться про придбання квитків, чи фінансування усього вікенду. Головна ціль бандитів – маєток МакКалістерів. Злодюжки кажуть про те, що саме у цьому будинку знаходиться багато цінних паперів та ювелірних виробів.

У Федеральному резервному банку Чикаго кажуть, що такий будинок, як у МакКалістері, станом на 1990 рік могли собі дозволити лише 1% громадян США. Щоб придбати собі це житло, вони мали заробляти в рік щонайменше 305 тисяч доларів на той час. У 2022 році цей показник був би на рівні 665 тисяч доларів.

Портал Zillow провів власне розслідування. Аналітики вважають, що у 2022 році будинок Маккалістерів мав би коштувати 2,4 мільйона доларів і, при цьому, його собі можуть дозволити родини з доходом щонайменше 730 тисяч доларів у рік.