Буде краще, ніж очікували: Oxford Economics спрогнозував курс долара на 3 роки

Українська гривня зараз є найміцнішою з початку року. Тож Oxford Economics покращив свій прогноз на цей рік та переглянув його на 2022 рік.

Яким буде курс долара

Середньорічний курс гривні щодо долара у 2021 році очікується на рівні 27,30. Цікаво, що ще у серпні цього року аналітики були більш песимістичні щодо гривні й прогнозували курс на рівні 28,40 гривні за долар.

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У 2022 році аналітики Oxford Economics очікують курс в середньому на рівні 28,70 гривні за долар. Примітно, що раніше вони очікували, що курс сягне 29,30 гривні за долар.

На 2023 рік аналітики не змінили свого прогнозу. Середньорічний курс гривні щодо долара й надалі очікується на рівні 29,40.

Інші прогнози Oxford Economics

Зростання ВВП у 2021 році складе 3,5%, а у 2022 році – 3,4%. Дещо меншим буде зростання у 2023 році – 2,8%. Зате у 2024 та 2025 роках зростання пришвидшиться до 4% та 4,1% відповідно.

За підсумками цього року інфляція в Україні складе 9,7%. Але надалі інфляція знижуватиметься: у 2022 році до 8,1%. У 2023 – 2025 роках інфляція вернеться до свого цільового діапазону – спочатку до 5,4%, а потім до 5%.

Аналітики очікують, що 2021 рік Україна завершить з обліковою ставкою на рівні 9%. При цьому можливі підняття ставки у наступні роки.

У бюджеті на 2021 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 29,10 гривні, а у 2022 році – 28,60.